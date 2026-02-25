استبدال 3 محولات كهربائية ورفع استطاعة محولتين في عدة مناطق بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

استبدلت الورشات الفنية في الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق ثلاثة محولات كهربائية، ورفعت استطاعة محولتين في عدد من مناطق المحافظة، وذلك ضمن خطة الصيانة الدورية الهادفة إلى رفع جاهزية الشبكة الكهربائية وتحسين موثوقيتها.

وأوضحت الشركة في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الأربعاء، أنه تم استبدال محولة معطوبة باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير على مخرج دير قانون – الحسينية في منطقة قدسيا، إضافة إلى استبدال محولة باستطاعة 630 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل غربة /9/ بمنطقة السيدة زينب.

وفي منطقة جرمانا، جرى استبدال محولة باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير في مركز تحويل القرمشية /3/، كما تم رفع استطاعة مركز تحويل المليحة /37/ من 630 إلى 1000 كيلو فولط أمبير إضافة إلى رفع استطاعة مركز تحويل حمدي نتوف في معضمية الشام من 200 إلى 400 كيلو فولط أمبير ضمن منطقة عرطوز.

وكانت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أنهت أمس تركيب محولتين كهربائيتين في منطقة الزبداني، واستبدال أربع محولات في بلدات كفير يابوس ومضايا وحفير التحتا والسبينة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار الجهود المستمرة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية ومعالجة نقاط التحميل الزائد، بما يسهم في تحسين واقع التيار الكهربائي للمشتركين في مختلف مناطق ريف دمشق.