وزير الطاقة: عودة الكهرباء إلى حيّي الحميدية وخسارات في دير الزور بعد انقطاع دام 9 سنوات

دير الزور-سانا

أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، عودة التيار الكهربائي إلى حيّي الحميدية وخسارات في مدينة دير الزور بعد انقطاع استمر نحو 9 سنوات.

وقال الوزير البشير في منشور عبر منصة “X ” اليوم الثلاثاء: “بعد 9 سنوات من العتمة تعود الكهرباء إلى حيي الحميدية وخسارات في دير الزور، ليعود معها النور ويتجدد الأمل بحياة أفضل لأهلنا في المنطقة”.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على التلغرام اليوم الثلاثاء: إن الشركة العامة للكهرباء في دير الزور أعادت، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، التيار الكهربائي إلى حيّي الحميدية وخسارات بعد انقطاع استمر نحو تسع سنوات، وذلك من خلال تنفيذ مشروع تركيب شبكة توتر منخفض بطول 5500 متر.

وقال محمد شحيتر مدير مراقبة الشبكات بالشركة في تصريح له اليوم الثلاثاء: إن المشروع يهدف إلى تحسين واقع التغذية الكهربائية في المنطقة، وتخفيف الأعباء عن الأهالي، بما يشجع على عودة السكان إلى منازلهم، وتعزيز الاستقرار والخدمات الأساسية في الأحياء المتضررة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية السورية المتواصلة لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء، ولا سيما في المنطقة الشرقية التي شهدت أضراراً واسعة في الشبكات ومراكز التحويل وخطوط النقل.

