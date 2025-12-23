الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تكتشف عدداً من المخالفات في عدة مخابز بحماة

حماة-سانا

اكتشفت فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش السورية خلال جولة على عدد من المخابز التابعة للمؤسسة العامة للمخابز في محافظة حماة، عدداً من المخالفات، وذلك في إطار عملها لمتابعة أداء المؤسسات العامة وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووفق بيان نشرته في قناتها عبر التلغرام أكدت الهيئة، أن المخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالمعايير الفنية المعتمدة في إنتاج الخبز وجودته، إضافة إلى مخالفات إدارية.

وأوضح البيان أنه بناءً على النتائج، اتخذت الهيئة قرارات تضمنت إعفاءات للأشخاص المسؤولين، والتوجيه بضرورة الالتزام بجودة الخبز، مع تكليف أحد مفتشي فرع الهيئة بحماة بالتحقيق بعدد من المخالفات التي ألحقت ضرراً بالمال العام.

وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أنهت في تشرين الثاني الماضي، تكليف عدد من العاملين في جهتين عامتين بدمشق وريفها، وذلك عقب اكتشاف مخالفات وتجاوزات خلال جولتين رقابيتين مفاجئتين، نفذتهما الهيئة في إطار مهامها الرامية إلى تعزيز الانضباط المؤسسي وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.