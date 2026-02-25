إكثار البذار تبدأ توزيع بذار بطاطا مستورد بسعر مدعوم لدعم الإنتاج الزراعي

دمشق-سانا

باشرت المؤسسة العامة لإكثار البذار اليوم الأربعاء، توزيع بذار البطاطا الأجنبي المستورد من صنف (أغريا) على الفلاحين المكتتبين، بسعر مدعوم بلغ 1100 دولار أمريكي للطن، في إطار دعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي.

المدير العام للمؤسسة عمار محمد أكد في تصريح لـ سانا أن توفير بذار البطاطا بمختلف أصنافها يهدف إلى دعم المزارعين وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي، مشيراً إلى استمرار توزيع بذار البطاطا المحلي عبر المراكز المعتمدة في المحافظات.

وكانت وزارة الزراعة أعلنت في الـ 13 من شباط الجاري، بدء استجرار بذور البطاطا نتاج المشروع الوطني لإكثار البذار في سوريا والتي تشمل الأصناف المتاحة، أفاميا، وآثار، وسيدرا، وقلمون، ولانا، حيث يبلغ سعر الطن الواحد نحو 58,950 ليرة سورية (بالعملة الجديدة).