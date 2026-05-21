انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأمطار رعدية في مختلف مناطق سوريا

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3-6 ‏درجات مئوية في معظم المناطق السورية.

وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الخميس يكون غائماً جزئياً ‏بشكلٍ عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، تكون ‏غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وخاصةً في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة ‏الشمالية الغربية، مع أجواء سديمية على المناطق الشرقية والبادية.‏

وبين المركز أن الجو خلال الليل يكون بارداً نسبياً بشكل عام وبارداً في المرتفعات ‏الجبلية، كما يحذر من حدوث الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى ‏والقلمون الشرقي وغوطة دمشق وأجزاء من المنطقة الشمالية والجزيرة.‏

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية تصبح ليلاً في المناطق الداخلية غربية إلى ‏شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا وخاصةً ‏في المناطق الجنوبية والوسطى، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏