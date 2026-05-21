انخفاض ملموس في درجات الحرارة وأمطار رعدية في مختلف مناطق سوريا

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3-6 درجات مئوية في معظم المناطق السورية.
وبين المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الجو نهار اليوم الخميس يكون غائماً جزئياً بشكلٍ عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وخاصةً في المنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية، مع أجواء سديمية على المناطق الشرقية والبادية.
وبين المركز أن الجو خلال الليل يكون بارداً نسبياً بشكل عام وبارداً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من حدوث الضباب خلال ساعات الصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون الشرقي وغوطة دمشق وأجزاء من المنطقة الشمالية والجزيرة.
وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية تصبح ليلاً في المناطق الداخلية غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا وخاصةً في المناطق الجنوبية والوسطى، ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|12/23
ريف دمشق-القلمون
|6/14
القنيطرة
|11/17
درعا
|13/23
السويداء
|10/18
حمص
|14/22
حماة
|15/23
اللاذقية
|18/24
طرطوس
|17/24
حلب
|14/23
إدلب
|14/21
دير الزور
|15/27
الرقة
|14/24
الحسكة
|15/24