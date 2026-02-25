محافظ الحسكة يبحث مع بعثة الصليب الأحمر تعزيز الاستجابة الانسانية وإعادة تشغيل محطة مياه علوك

الحسكة-سانا

بحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد اليوم الأربعاء، مع وفد من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا برئاسة ستيفان ساكاليان، عدداً من القضايا والملفات الإنسانية ذات الأولوية في المحافظة، في إطار تعزيز التنسيق المشترك والاستجابة للاحتياجات الخدمية الأساسية.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمبنى المحافظة، سبل دعم وتأهيل البنى التحتية الحيوية، ولا سيما إعادة تفعيل محطة مياه علوك، إضافة إلى الاحتياجات الملحّة في قطاعي الصحة والمياه.

وأكد المحافظ استعداد محافظة الحسكة لتقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات الممكنة لتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أداء مهامها الإنسانية على الوجه الأمثل، ولا سيما تسريع وتيرة العمل لإعادة تشغيل محطة مياه علوك في أقرب وقت ممكن، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الخدمات الأساسية، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.

من جهته، أكد معاون المدير العام للمؤسسة العامة للمياه في الحسكة المهندس فيصل عثمان، ضرورة إجراء صيانة شاملة لمخبر تحليل المياه، وتأمين المواد والمستلزمات الأساسية اللازمة لتعقيم المياه وضمان سلامتها.

حضر اللقاء ممثلو الجهات المعنية والشركاء المحليون المتعاونون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في إطار تعزيز الجهود المشتركة، وتوحيد الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في محافظة الحسكة.