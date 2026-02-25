محافظ الحسكة يبحث مع بعثة الصليب الأحمر تعزيز الاستجابة الانسانية وإعادة تشغيل محطة مياه علوك

IMG 20260225 WA0023 محافظ الحسكة يبحث مع بعثة الصليب الأحمر تعزيز الاستجابة الانسانية وإعادة تشغيل محطة مياه علوك

الحسكة-سانا

بحث محافظ الحسكة نور الدين أحمد اليوم الأربعاء، مع وفد من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا برئاسة ستيفان ساكاليان، عدداً من القضايا والملفات الإنسانية ذات الأولوية في المحافظة، في إطار تعزيز التنسيق المشترك والاستجابة للاحتياجات الخدمية الأساسية.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمبنى المحافظة، سبل دعم وتأهيل البنى التحتية الحيوية، ولا سيما إعادة تفعيل محطة مياه علوك، إضافة إلى الاحتياجات الملحّة في قطاعي الصحة والمياه.

IMG 20260225 WA0024 محافظ الحسكة يبحث مع بعثة الصليب الأحمر تعزيز الاستجابة الانسانية وإعادة تشغيل محطة مياه علوك

وأكد المحافظ استعداد محافظة الحسكة لتقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات الممكنة لتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أداء مهامها الإنسانية على الوجه الأمثل، ولا سيما تسريع وتيرة العمل لإعادة تشغيل محطة مياه علوك في أقرب وقت ممكن، بما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الخدمات الأساسية، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.

من جهته، أكد معاون المدير العام للمؤسسة العامة للمياه في الحسكة المهندس فيصل عثمان، ضرورة إجراء صيانة شاملة لمخبر تحليل المياه، وتأمين المواد والمستلزمات الأساسية اللازمة لتعقيم المياه وضمان سلامتها.

حضر اللقاء ممثلو الجهات المعنية والشركاء المحليون المتعاونون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك في إطار تعزيز الجهود المشتركة، وتوحيد الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في محافظة الحسكة.

لجنة الانتخابات العليا تلتقي وجهاء الحسكة لبحث آليات ضمان نجاح العملية الانتخابية
الداخلية: منفذ تفجير حي الميسر بحلب صاحب سوابق ومدمن مخدرات
أهالي حمص يعبّرون عن بهجتهم بالعيد بعد إسقاط النظام البائد
وفاة أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب في ‏منبج شرقي حلب ‏
كهرباء طرطوس تنفذ أعمال صيانة لعدة خطوط متضررة في صافيتا ومشتى الحلو
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك