نجمة لـ سانا: تمثيل مكونات الشعب السوري في المجلس سيكون مضموناً على صعيد الكفاءات

دمشق-سانا
أكّد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة، أن الانتخابات بعيدة عن مبدأ المحاصصة، مشيراً إلى أن التمثيل العادل لجميع مكونات الشعب السوري سيكون مضموناً على صعيد الكفاءات.
ورأى نجمة أن المحاصصة نظام سياسي له إيجابياته، لكن له سلبياته على صعيد الاندماج والارتقاء بمستوى الشعور بالانتماء على صعيد الوطن.
وبيّن، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الهيئات الناخبة مرآةٌ عادلة للنسيج الاجتماعي السوري وللكفاءات، لافتاً إلى أن قدرة اللجنة العليا للانتخابات على التحكم بمستوى التمثيل في مجلس الشعب، تنتهي بانتهاء تشكيل الهيئات الناخبة، مشيراً إلى أن صناديق الاقتراع النزيهة والشفافة هي الحكم النهائي لنتائج العملية الانتخابية.
وأضاف نجمة: إنه سيجري الإعلان قريباً عن الأسماء الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في مناطق محافظة الحسكة ومنطقة عين العرب في محافظة حلب.
وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، في الـ 11 من الشهر الجاري، قراراً يتضمن القائمة النهائية للجان الفرعية في محافظة الحسكة للدوائر الانتخابية (الحسكة – المالكية – القامشلي) وللدائرة في عين عرب بمحافظة حلب.