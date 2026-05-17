نجمة لـ سانا: تمثيل مكونات الشعب السوري في المجلس سيكون مضموناً على صعيد الكفاءات

دمشق-سانا‏

أكّد المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري نوار نجمة، أن الانتخابات بعيدة ‏عن مبدأ المحاصصة، مشيراً إلى أن التمثيل العادل لجميع مكونات الشعب السوري سيكون ‏مضموناً على صعيد الكفاءات‎.‎

ورأى نجمة أن المحاصصة نظام سياسي له إيجابياته، لكن له سلبياته على صعيد الاندماج ‏والارتقاء بمستوى الشعور بالانتماء على صعيد الوطن‎.‎

وبيّن، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الهيئات الناخبة مرآةٌ عادلة للنسيج الاجتماعي السوري ‏وللكفاءات، لافتاً إلى أن قدرة اللجنة العليا للانتخابات على التحكم بمستوى التمثيل في مجلس ‏الشعب، تنتهي بانتهاء تشكيل الهيئات الناخبة، مشيراً إلى أن صناديق الاقتراع النزيهة والشفافة هي ‏الحكم النهائي لنتائج العملية الانتخابية‎.‎

وأضاف نجمة: إنه سيجري الإعلان قريباً عن الأسماء الأولية لأعضاء الهيئات الناخبة في مناطق ‏محافظة الحسكة ومنطقة عين العرب في محافظة حلب‎.‎

وأصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، في الـ 11 من الشهر الجاري، قراراً ‏يتضمن القائمة النهائية للجان الفرعية في محافظة الحسكة للدوائر الانتخابية (الحسكة – المالكية – ‏القامشلي) وللدائرة في عين عرب بمحافظة حلب‎.‎