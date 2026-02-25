قوات الاحتلال تعتقل شاباً أثناء رعيه الأغنام غرب بريقة بريف القنيطرة (محدث)

القنيطرة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، شاباً أثناء رعيه الأغنام غرب قرية بريقة بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا بأن قوة تابعة للاحتلال توغلت في المنطقة، وعمدت إلى اعتقال الشاب واقتياده إلى داخل الأراضي المحتلة، إضافة إلى الاستيلاء على عدد من  الأغنام.

وأشار المراسل إلى أن قوة للاحتلال الإسرائيلي على متن أكثر من ٣٠ آلية عسكرية توغلت مساء اليوم، إلى التل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي، كما توغلت في وقت لاحق من مساء اليوم قوة للاحتلال الإسرائيلي على متن آليتين عسكريتين في تل أبو قبيس شمالي قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي.

وفي وقت سابق اليوم، توغلت قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات عسكرية في مزرعة أبو مذراة بريف المحافظة الجنوبي، وانتشر عناصرها داخلها، ثم انسحبت من المنطقة.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي تضم أربع سيارات عسكرية توغلت أول أمس الإثنين، في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

