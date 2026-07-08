الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية المتكرّرة على أراضيها

الكويت-سانا



أدانت الكويت بأشد العبارات، اليوم الأربعاء، تكرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، والتي كان آخرها صباح اليوم، مؤكدةً احتفاظها بحقها المشروع في الرد عليها.



وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان على منصة ” x” أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة الكويت، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.



ولفتت الوزارة إلى أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة، تُشكّل تقويضاً ممنهجاً لجهود خفض التصعيد، وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط.



وشددت على أنّ أمن دولة الكويت وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها خط أحمر لا يمكن المساس به، مجددةً التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الأصيل والمشروع في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، وحماية أمنها واستقرارها.



وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تصدّي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية.