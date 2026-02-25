افتتاح دائرة الأحوال المدنية في مدينة منبج بريف حلب

حلب-سانا

افتُتِحت اليوم الأربعاء في مدينة منبج بريف حلب، دائرة الأحوال المدنية بعد إعادة تأهيل المركز وترميمه، في خطوةٍ تهدف إلى تنظيم شؤون السجل المدني وتخفيف الأعباء عن الأهالي، عبر توفير خدمات استخراج الوثائق الرسمية داخل المدينة دون الحاجة للتوجه إلى مناطق أخرى.

وأوضح مدير الشؤون المدنية في محافظة حلب محمد الشواخ في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح دائرة الأحوال المدنية يسهم في تخفيف أعباء السفر عن المواطنين إلى مدينة حلب للحصول على الأوراق الرسمية الثبوتية وتسجيل الواقعات، من خلال استخراج هذه الأوراق ضمن مدينة منبج.

وأشار الشواخ إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة وزارة الداخلية والإدارة العامة للشؤون المدنية لتوسيع خدماتها في جميع المراكز بالأرياف، وافتتاح مراكز جديدة في مناطق جرابلس والسفيرة والريف الغربي في عفرين.

بدوره، بيّن مسؤول ترميم المباني الحكومية في منطقة منبج عماد الدين حنيظل في تصريح مماثل، أن مركز دائرة الأحوال المدنية تمت إعادة تأهيله وترميمه بشكل كامل وتجهيزه ليوضع في خدمة أهالي مدينة منبج، وتمكينهم من الحصول على الأوراق الثبوتية، وخاصة المتعلقة بطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية وواقعات الوفاة والطلاق.

يُذكر أن وزارة الداخلية والمديرية العامة للشؤون المدنية مستمرة بافتتاح المزيد من دوائر أحوال السجل المدني في ريف المحافظة لتخفيف أعباء السفر عن المواطنين والازدحام على مراكز الأحوال المدنية في مدينة حلب.

