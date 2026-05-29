الرقة: تنفيذ إجراءات فنية احترازية لحماية محطات المياه على سرير نهر ‏الفرات

الرقة-سانا
اتخذت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الرقة، إجراءات فنية واحترازية لحماية محطات المياه الواقعة على سرير نهر الفرات من الغمر، عقب ارتفاع منسوب المياه الواردة من سد الفرات، ووصولها إلى عدد من المحطات والمنشآت القريبة من مجرى النهر.
وأوضح مدير الصيانة والاستثمار في المؤسسة المهندس صالح الكردي لمراسل سانا اليوم الجمعة، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع الإدارة العامة والوحدات المنتشرة على امتداد نهر الفرات، لمتابعة تطورات الوضع وتنفيذ التدخلات اللازمة لحماية المضخات والتجهيزات من الغمر.
وأشار الكردي إلى أن الورشات الفنية باشرت بسحب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية من عدد من المحطات المهددة، بهدف الحد من الأضرار والحفاظ على جاهزيتها لإعادتها إلى الخدمة فور استقرار منسوب المياه.
وبيّن أن الإجراءات شملت محطة الحمام التي تغذي نحو 4 آلاف نسمة، ومحطة البورجب التي تغذي قرابة 6 آلاف نسمة، إضافة إلى محطة حويجة الزهرة التي تغذي نحو 4 آلاف نسمة، فيما خرجت محطة المغلة من الخدمة بشكل مؤقت وهي تغذي نحو 5 آلاف نسمة.
ولفت الكردي إلى أن التدخلات شملت أيضاً محطة حويج الفرج التي تغذي قرابة 4 آلاف نسمة، ومحطة الجركة التي يستفيد منها ما بين 5 و6 آلاف نسمة، إضافة إلى محطة الشاهر التي تغذي ما بين 6 و7 آلاف نسمة، بعد وصول المياه إلى محيط بعض المضخات وصعوبة الوصول إليها، مبيّناً أن الورشات تتابع واقع 32 محطة مياه وري موزعة على امتداد سرير نهر الفرات من شرق سد الفرات حتى منطقة معدان، ضمن خطة الطوارئ المعتمدة.
وأشار الكردي إلى أن عدداً من المناطق لا يزال يتغذى عبر خطوط دعم بديلة، ما أسهم في استمرار وصول المياه إلى الأهالي رغم انخفاض كميات الضخ، مؤكداً عدم تسجيل شكاوى واسعة تتعلق بانقطاع المياه حتى الآن.
وأكد أن المؤسسة تواصل متابعة الوضع ميدانياً بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسة سد الفرات، مع الإبقاء على الجاهزية لتأمين صهاريج مياه للمناطق المتضررة عند الحاجة.
أعمال ميدانية واستجابات طارئة في مناطق الريف
وفي السياق نفسه، أكد مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة رامي السلوم، تنفيذ سلسلة أعمال ميدانية واستجابات طارئة في عدد من مناطق ريفي المحافظة الجنوبي والغربي الشمالي على سرير نهر الفرات، للحد من الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه النهر وزيادة كميات التصريف المائي.
وأوضح السلوم أن فرق الطوارئ قامت أمس الخميس بإنشاء ورفع سواتر ترابية في حويجة زهرة بطول 150 متراً وعرض 3 أمتار وارتفاع مترين، و حويجة العنون بطول 50 متراً وعرض 3 أمتار وارتفاع مترين، وفي حويجة بدر بطول 75 متراً وعرض 3 أمتار وارتفاع مترين، إلى جانب رفع ساتر ترابي في حويجة الحمادة إلى طول 100 متر وعرض مترين وارتفاع مترين.
وبيّن السلوم أن الورشات الفنية استكملت أيضاً أعمال تدعيم السواتر الترابية في منطقة حاوي الهوى بطول 200 متر وعرض 4 أمتار وارتفاع مترين، وتدعيم الجسر الواصل إلى حويجة السوافي، بهدف حماية المناطق السكنية والأراضي الزراعية القريبة من مجرى النهر.
ولفت السلوم إلى أن فرق الطوارئ أجرت جولات ميدانية في محطة ري الكرامة، حيث جرى إفراغها من معدات الضخ من قبل العاملين فيها، إضافة إلى الكشف على محطات مياه الشرب في كل من السبخة وغانم علي وزور شمر، تمهيداً لتنفيذ أعمال وقائية وخدمية فيها.
وأكد السلوم استمرار حالة الاستنفار وجاهزية فرق الطوارئ والآليات على مدار الساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للاستجابة لأي طارئ والتخفيف من الأضرار المحتملة وحماية الأهالي والمنشآت الخدمية القريبة من مجرى نهر الفرات.
وتشهد محافظة الرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب مياه نهر الفرات، حيث أوضح المدير العام لمؤسسة سد الفرات هيثم بكور في تصريح سابق أن هذا الارتفاع، نتيجة ارتفاع معدلات الأمطار في مناطق شمال وشرق سوريا، خلال الموسم الحالي إلى مستويات غير مسبوقة، وزيادة كميات المياه الممررة عبر السدود المقامة عليه، حيث مرر الجانب التركي نحو 2000 متر مكعب في الثانية، مع فتح جميع بوابات المفيض.