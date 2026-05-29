الرقة: تنفيذ إجراءات فنية احترازية لحماية محطات المياه على سرير نهر ‏الفرات

‏الرقة-سانا‏

اتخذت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الرقة، إجراءات فنية ‏واحترازية لحماية محطات المياه الواقعة على سرير نهر الفرات من الغمر، عقب ارتفاع منسوب ‏المياه الواردة من سد الفرات، ووصولها إلى عدد من المحطات والمنشآت القريبة من مجرى النهر.‏

وأوضح مدير الصيانة والاستثمار في المؤسسة المهندس صالح الكردي لمراسل سانا اليوم ‏الجمعة، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع الإدارة العامة والوحدات المنتشرة على امتداد ‏نهر الفرات، لمتابعة تطورات الوضع وتنفيذ التدخلات اللازمة لحماية المضخات والتجهيزات من ‏الغمر.‏

وأشار الكردي إلى أن الورشات الفنية باشرت بسحب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية من عدد ‏من المحطات المهددة، بهدف الحد من الأضرار والحفاظ على جاهزيتها لإعادتها إلى الخدمة فور ‏استقرار منسوب المياه.‏

وبيّن أن الإجراءات شملت محطة الحمام التي تغذي نحو 4 آلاف نسمة، ومحطة البورجب التي ‏تغذي قرابة 6 آلاف نسمة، إضافة إلى محطة حويجة الزهرة التي تغذي نحو 4 آلاف نسمة، فيما ‏خرجت محطة المغلة من الخدمة بشكل مؤقت وهي تغذي نحو 5 آلاف نسمة.‏

ولفت الكردي إلى أن التدخلات شملت أيضاً محطة حويج الفرج التي تغذي قرابة 4 آلاف نسمة، ‏ومحطة الجركة التي يستفيد منها ما بين 5 و6 آلاف نسمة، إضافة إلى محطة الشاهر التي ‏تغذي ما بين 6 و7 آلاف نسمة، بعد وصول المياه إلى محيط بعض المضخات وصعوبة ‏الوصول إليها، مبيّناً أن الورشات تتابع واقع 32 محطة مياه وري موزعة على امتداد سرير نهر ‏الفرات من شرق سد الفرات حتى منطقة معدان، ضمن خطة الطوارئ المعتمدة.‏

وأشار الكردي إلى أن عدداً من المناطق لا يزال يتغذى عبر خطوط دعم بديلة، ما أسهم في ‏استمرار وصول المياه إلى الأهالي رغم انخفاض كميات الضخ، مؤكداً عدم تسجيل شكاوى واسعة ‏تتعلق بانقطاع المياه حتى الآن.

وأكد أن المؤسسة تواصل متابعة الوضع ميدانياً بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسة سد ‏الفرات، مع الإبقاء على الجاهزية لتأمين صهاريج مياه للمناطق المتضررة عند الحاجة.‏

أعمال ميدانية واستجابات طارئة في مناطق الريف ‏

وفي السياق نفسه، أكد مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة الرقة رامي السلوم، تنفيذ ‏سلسلة أعمال ميدانية واستجابات طارئة في عدد من مناطق ريفي المحافظة الجنوبي والغربي ‏الشمالي على سرير نهر الفرات، للحد من الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه النهر وزيادة ‏كميات التصريف المائي.‏

وأوضح السلوم أن فرق الطوارئ قامت أمس الخميس بإنشاء ورفع سواتر ترابية في حويجة زهرة ‏بطول 150 متراً وعرض 3 أمتار وارتفاع مترين، و حويجة العنون بطول 50 متراً وعرض 3 ‏أمتار وارتفاع مترين، وفي حويجة بدر بطول 75 متراً وعرض 3 أمتار وارتفاع مترين، إلى ‏جانب رفع ساتر ترابي في حويجة الحمادة إلى طول 100 متر وعرض مترين وارتفاع مترين.‏

‏ وبيّن السلوم أن الورشات الفنية استكملت أيضاً أعمال تدعيم السواتر الترابية في منطقة حاوي ‏الهوى بطول 200 متر وعرض 4 أمتار وارتفاع مترين، وتدعيم الجسر الواصل إلى حويجة ‏السوافي، بهدف حماية المناطق السكنية والأراضي الزراعية القريبة من مجرى النهر.‏

ولفت السلوم إلى أن فرق الطوارئ أجرت جولات ميدانية في محطة ري الكرامة، حيث جرى ‏إفراغها من معدات الضخ من قبل العاملين فيها، إضافة إلى الكشف على محطات مياه الشرب ‏في كل من السبخة وغانم علي وزور شمر، تمهيداً لتنفيذ أعمال وقائية وخدمية فيها.‏

‏ وأكد السلوم استمرار حالة الاستنفار وجاهزية فرق الطوارئ والآليات على مدار الساعة، بالتنسيق ‏مع الجهات المعنية، للاستجابة لأي طارئ والتخفيف من الأضرار المحتملة وحماية الأهالي ‏والمنشآت الخدمية القريبة من مجرى نهر الفرات.‏

وتشهد محافظة الرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب مياه نهر الفرات، حيث ‏أوضح المدير العام لمؤسسة سد الفرات هيثم ‏بكور في تصريح سابق أن هذا الارتفاع، نتيجة ‌‏ارتفاع معدلات الأمطار في مناطق شمال وشرق سوريا، خلال الموسم ‌‏الحالي‏ ‏إلى مستويات غير ‏مسبوقة، وزيادة كميات المياه الممررة عبر السدود ‏المقامة ‏عليه، حيث مرر الجانب التركي نحو ‌‏2000 متر مكعب في ‏الثانية، مع فتح ‏جميع بوابات المفيض.