الجو بين الغائم جزئيّاً والغائم وهطولات مطرية غزيرة على أجزاء من البلاد

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، للارتفاع قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية في أغلب المناطق، مع فرصة لهطولات مطرية غزيرة على أجزاء من البلاد.

وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن الجو يكون نهار اليوم غائماً جزئياً بشكلٍ عام، يتحول إلى غائم أحياناً، لتصبح الفرصة مهيأة لهطل الأمطار في أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة أحياناً، ومصحوبة بالرعد، وخاصةً في المنطقة الساحلية، وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية ليلاً.

أما الرياح فتكون غربية إلى جنوبية غربية، بين الخفيفة ومعتدلة السرعة، مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 75 كم/سا أحياناً، وخاصةً المنطقة الساحلية، والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج ليلاً، حيث يتجاوز ارتفاع الموج 2.5 متر.

وتشهد البلاد اعتباراً من مساء اليوم وحتى صباح غد الخميس، هطولات مطرية غزيرة على أجزاء من البلاد، تعقبها حركة رياح نشطة مع هبات قوية إلى عاصفة نهار الخميس على عموم المناطق، وبحر مضطرب عالي ارتفاع الموج، وأجواء مغبرة في مناطق الجزيرة والشرقية والبادية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية: