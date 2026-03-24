تحذير من ضباب كثيف يسبب تدنّي الرؤية في محافظات عدة

دمشق-سانا

حذّرت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ من تشكّل ضباب كثيف على عدد من الطرق والمناطق خلال الساعات المقبلة ما قد يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وزيادة خطر الحوادث المرورية.

وذكرت الدائرة في تنبيه جوي أصدرته اليوم الإثنين أنّ طريق حمص–دمشق يشهد تشكّلاً للضباب مساءً اليوم، على أن يمتد تدريجياً ليشمل أجزاء من إدلب وحلب وحماة وحمص ومرتفعات الساحل، إضافة إلى ريف دمشق الغربي والشمالي، وأجزاء من درعا والقنيطرة، وذلك خلال ساعات الليل وفجر وصباح يوم الثلاثاء.

ودعت الدائرة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات التالية:

-تجنب السفر خلال ساعات الليل والصباح الباكر إلا للضرورة.

-التأكد من الحالة الفنية للسيارة قبل السفر، ولا سيما جاهزية الفرامل وماسحات الزجاج والأضواء الخاصة بالضباب.

-القيادة بحذر وعدم الانشغال أثناء السير، واستخدام الأضواء الخاصة بالضباب والالتزام بالمسارات المرورية، مع ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنب التوقف المفاجئ.

-تخفيف السرعة والحذر عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، خاصة في المناطق المذكورة.

-الانتباه إلى حركة المشاة على الطرق، مع ضرورة التزامهم بالأماكن المخصصة للعبور.

وتتأثر البلاد منذ فجر السبت الماضي بمنخفض جوي مترافق مع هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة وعواصف رعدية، ما أدى إلى تشكل سيول وتجمعات مائية وارتفاع منسوب المياه، إلى جانب تسجيل انهيارات جزئية وحوادث انزلاق مروري في عدد من المناطق.