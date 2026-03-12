ضمن حملة “إيمان يجمعنا”.. ملتقى للأئمة والخطباء في اللاذقية يناقش تطوير الخطاب الديني

اللاذقية-سانا

في إطار تعزيز الحوار المجتمعي وتطوير العمل الديني، نظّمت مديرية أوقاف اللاذقية، مساء اليوم، ملتقى للأئمة والخطباء ضمن حملة “رمضان..إيمان يجمعنا” التي أطلقتها وزارة الأوقاف، وذلك بحضور محافظ اللاذقية محمد عثمان، ومدير الأوقاف خالد عمر وعدد من القادة العسكريين والمسؤولين التنفيذيين في المحافظة.

وشهد الملتقى جلسة حوارية معمّقة تناولت واقع العمل الدعوي والتحديات التي تواجه الأئمة والخطباء في أداء رسالتهم الدينية والمجتمعية، حيث تركزت مداخلات المشاركين على جملة من القضايا والصعوبات المرتبطة بالعمل اليومي، إلى جانب بحث سبل تطوير الخطاب الديني، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإيجابية.

ورحب المشاركون باستمرار هذه اللقاءات الحوارية التي تتيح تبادل الآراء والخبرات، وتسهم في دعم العمل الديني وتطويره بما يخدم المجتمع.

وفي تصريح لمراسل سانا عقب الاجتماع، بيّن محافظ اللاذقية محمد عثمان أن اللقاء تركز على الجانب الدعوي والديني في المحافظة، وأن المداخلات تناولت الأساليب والجهود المطلوبة لتفعيل هذا الجانب في المساجد، وضرورة وضع برامج ضمن خطة وزارة الأوقاف تسهم في النهوض بالعمل الدعوي بالمحافظة.

من جانبه، وصف مدير أوقاف اللاذقية خالد عمرو اللقاء بأنه “كان ودياً جامعاً على المحبة والإخاء”، مؤكداً أهميته في تعزيز الروابط بين الأئمة والخطباء.

واختُتمت الفعالية التي استضافها مطعم لازوكيا بإقامة مأدبة إفطار رمضاني، جمعت الحضور في أجواء عكست روح الشهر الفضيل وقيم التآلف والتقارب بين مختلف الفعاليات الدينية والمجتمعية في المحافظة.

أطلقت وزارة الأوقاف حملة “رمضان.. إيمان يجمعنا” في الأول من رمضان 1447هـ لتعزيز القيم الإيمانية والتكافل ونشر ثقافة الاعتدال، وتفعيل دور المساجد في خدمة المجتمع، وتشمل الحملة نحو 100 برنامج ونشاط موجه لجميع فئات المجتمع، أبرزها نفحات رمضانية وصفحات من النور، إضافة إلى مسابقات وندوات، كما خصصت الوزارة أكثر من 400 مسجد لإقامة ختمات قرآنية كاملة خلال صلاة القيام، داعية المؤسسات والعلماء للتفاعل مع الحملة وترسيخ قيمها في السلوك اليومي.