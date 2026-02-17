فيلم وثائقي في ثقافي طرطوس حول التراث بالساحل السوري

طرطوس-سانا

عرض في المركز الثقافي العربي بطرطوس اليوم الثلاثاء، فيلم وثائقي بعنوان” تراث الساحل السوري”، تضمن مشاهد عن تراث الساحل بشكل عام في محافظتي طرطوس واللاذقية.

وسلط الفيلم الضوء على الأبنية القديمة والمأكولات الشعبية في الساحل وطرق حراثة الأرض قديما، وعصر الزيتون وغيرها من الحرف التراثية التي اشتهر بها أهل الساحل من صناعة السفن الصغيرة، كما تضمن الفيلم مشاهد عن أهم المواقع التراثية من قلاع وخاصة قلعة المرقب ومتحف الشيخ صالح العلي.

وأوضحت سفانة السعدو مسؤولة التراث في المركز الثقافي العربي في طرطوس في تصريح لـ سانا، أن الفيلم يعكس نظرة العالم إلى التراث الساحلي وطيبة أهله، كما يشير إلى الثقافات والحضارات التي شهدها الساحل قديما والتي تميزت بغناها وتنوعها.

وأضافت السعدو إنها ألقت الضوء من خلال هذا الفيلم الوثائقي على الاحتفالات بالأعياد الشعبية القديمة التي تقام في الساحل السوري.

ويعد التراث المادي واللامادي في الساحل السوري مزيجاً غنياً من الحضارات القديمة والموروث الشعبي، ويحظى باهتمام واسع لتوثيقه والعمل على انتشاره لما يذخر بها من قيم مادية ومعنوية.