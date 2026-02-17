فيلم وثائقي في ثقافي طرطوس حول التراث بالساحل السوري

IMG 0994 فيلم وثائقي في ثقافي طرطوس حول التراث بالساحل السوري

طرطوس-سانا

عرض في المركز الثقافي العربي بطرطوس اليوم الثلاثاء، فيلم وثائقي بعنوان” تراث الساحل السوري”، تضمن مشاهد عن تراث الساحل بشكل عام في محافظتي طرطوس واللاذقية.

IMG 0976 فيلم وثائقي في ثقافي طرطوس حول التراث بالساحل السوري

وسلط الفيلم الضوء على الأبنية القديمة والمأكولات الشعبية في الساحل وطرق حراثة الأرض قديما، وعصر الزيتون وغيرها من الحرف التراثية التي اشتهر بها أهل الساحل من صناعة السفن الصغيرة، كما تضمن الفيلم مشاهد عن أهم المواقع التراثية من قلاع وخاصة قلعة المرقب ومتحف الشيخ صالح العلي.

وأوضحت سفانة السعدو مسؤولة التراث في المركز الثقافي العربي في طرطوس في تصريح لـ سانا، أن الفيلم يعكس نظرة العالم إلى التراث الساحلي وطيبة أهله، كما يشير إلى الثقافات والحضارات التي شهدها الساحل قديما والتي تميزت بغناها وتنوعها.

IMG 0993 فيلم وثائقي في ثقافي طرطوس حول التراث بالساحل السوري

وأضافت السعدو إنها ألقت الضوء من خلال هذا الفيلم الوثائقي على الاحتفالات بالأعياد الشعبية القديمة التي تقام في الساحل السوري.

ويعد التراث المادي واللامادي في الساحل السوري مزيجاً غنياً من الحضارات القديمة والموروث الشعبي، ويحظى باهتمام واسع لتوثيقه والعمل على انتشاره لما يذخر بها من قيم مادية ومعنوية.

المحلي والمرشم… موروث أعياد السوريين
انطلاق فعاليات المعرض الأول للسيرة النبوية في جامعة حلب بحضور وزيري الأوقاف والثقافة
العثور على جثة الشخص الخامس المفقود جراء انقلاب قارب قبالة طرطوس
اتصالات طرطوس تحتفل بالذكرى الأولى للتحرير: تأكيد على وحدة السوريين وبداية عهد جديد
“طائر الحرية”… رواية توثق الثورة السورية بعيون شخوص عاشوا تفاصيلها
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك