الحرارة إلى انخفاض وفرصة لهطل الأمطار في أغلب المناطق السورية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم الإثنين في معظم المناطق، مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.

وبحسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، يكون الجو نهار اليوم، بين الغائم جزئياً والغائم بشكلٍ عام، مع بقاء الفرصة لهطل الأمطار في أغلب المناطق، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً، وخاصةً في المنطقة الساحلية، والشمالية، والقلمون.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في البادية وأجزاء من المنطقة الشرقية، وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق الغربية والجنوبية، بين الخفيفة ومعتدلة السرعة، مع هبات نشطة أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت في نشرتها أمس الأحد أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي يستمر حتى نهاية الأسبوع بفاعلية متوسطة، تصبح عالية يومي الأربعاء والخميس القادمين.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المحافظات السورية: