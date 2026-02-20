خيمة حماة الرمضانية.. مساحة للحوار وتعزيز الشراكة المجتمعية

حماة-سانا

أطلقت محافظة حماة خيمة رمضانية لتعزيز التواصل بين الأهالي والجهات الحكومية، حيث جمعت الخيمة في يومها الأول أمس الخميس، ممثلين عن المؤسسات الحكومية والفعاليات الأهلية والمجتمعية، لبحث كل ما من شأنه الإسهام في تحسين الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة بروح المسؤولية والشراكة على أن تستمر هذه اللقاءات بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير الإعلام في محافظة حماة قصي الشبيب في تصريح لمراسل سانا، أنه تم تجهيز خيمة حماة الرمضانية لتكون بمثابة بيئة جامعة للفعاليات الأهلية والمؤسسات الحكومية لتعزيز الحوار البناء وتبادل الأفكار ومناقشة المبادرات والمقترحات التي تسهم في تحسين الواقع الخدمي والتنموي في المحافظة.

وبين الشبيب أن الخيمة التي أقيمت في مركز مدينة حماة بالقرب من قلعتها الأثرية تستضيف يومياً ممثلين عن عدة أحياء بالمحافظة، لمناقشة أبرز الاحتياجات الخدمية و بالتنسيق مع مديري المناطق ستوجه دعوة لوجهاء المناطق للقاء المعنيين في المحافظة ومديري المؤسسات والجهات الحكومية لبحث الاقتراحات والأفكار والمشكلات الخدمية.

وتأتي خيمة حماة الرمضانية كمبادرة من شأنها الاستمرار في بحث القضايا الخدمية الأكثر إلحاحاً عبر جلسات في الفترة المسائية من الشهر الفضيل والتي تشهد عادة حراكاً تجارياً و اجتماعيا.