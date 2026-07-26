استقرار سعر الذهب في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا‌

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استقر سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم ‏الأحد، عند السعر الذي سجله أمس السبت.‎

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، ‏بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 15250 ليرة ‏جديدة ‏مبيعاً، و14950 ليرة جديدة شراءً. ‌‎ ‎

وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13050 ليرة جديدة ‏مبيعاً، و12750 ليرة جديدة شراءً. ‌‎ ‎

وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم، 4053 دولاراً. ‌‎ ‎

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ ‌‏12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن ‏الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن ‏إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على ‏آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات‎ .‎