استقرار سعر الذهب في السوق السورية‎ ‎

دمشق-سانا
استقر سعر الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية اليوم الأحد، عند السعر الذي سجله أمس السبت.
وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 15250 ليرة جديدة مبيعاً، و14950 ليرة جديدة شراءً.
وسجل غرام الذهب عيار 18 قيراطاً سعر 13050 ليرة جديدة مبيعاً، و12750 ليرة جديدة شراءً.
وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم، 4053 دولاراً.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات .