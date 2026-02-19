مشاهد لمدينة سلمية بريف حماة بعد هطول الأمطار

الأمطار تنعش السدود شرق درعا وترفع منسوب المياه في القنوات والوديان
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 20 من تشرين الثاني 2025
بدء توافد الأهالي إلى الملعب المعشب للمشاركة في حملة “فداء لحماة” المجتمعية
لقاء موسع في طرطوس لبحث واقع العمل البحري وتحديات قطاع النقل والشحن
مدير الصحة في الرقة ينفي وجود أي إصابة في المحافظة ناجمة عن مرض مميت بين الدواجن
