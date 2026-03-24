“إكثار البذار” تطّلع على واقع المساحات الزراعية بريف حلب الجنوبي نتيجة المنخفضات الجوية

حلب-سانا

أجرى المدير العام للمؤسسة العامة لإكثار البذار عمار محمد، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لتفقد حالة حقول إنتاج وإكثار بذار القمح والعدس والحمص بمحطة جزرايا والريف الجنوبي لمحافظة حلب، وواقع المزروعات فيها في ظل تأثيرات المنخفضات الجوية التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وما خلفه انهيار جزء من سدّ السيحة الترابي من أضرار في المساحات الزراعية.

واطلع مدير المؤسسة خلال جولته الميدانية برفقة مدير الإنتاج بالمؤسسة محمد ياسر أبرص، ومدير فرع المؤسسة بحلب محمد حامض، على موقع السيحة قرب بلدة جزرايا، وحجم الأضرار التي سببتها الهطولات المطرية الغزيرة.

وأكد المدير العام للمؤسسة عمار محمد، ضرورة التعاون بين المزارعين والجهات الحكومية لأخذ الحيطة والحذر لتفادي أي مخاطر محتملة مستقبلاً.

وأدت العاصفة المطرية إلى تعرض جزء من سد السيحة الترابي في بلدة جزرايا لانهيار جراء تدفق المياه القادمة من نهر قويق والناتجة عن زيادة الأمطار؛ ما أدى إلى غمر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية تقدر بنحو 600 هكتار.

ولا تزال الفرق المختصة تعمل على إغلاق هذا الانكسار في الساتر الترابي، واتخاذ الإجراءات اللازمة، لدرء الخطر عن الفلاحين وأراضيهم الزراعية.