استمرار تأهيل محطة ضخ أفاميا بحماة… مياه لإنعاش 10 آلاف هكتار ودعم آلاف الأسر الزراعية

حماة-سانا

تواصل مديرية الموارد المائية بحماة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP) تنفيذ أعمال إعادة تأهيل محطة ضخ أفاميا الرئيسة في ريف حماة الغربي، وذلك بهدف ضخ المياه باتجاه سد أفاميا لدعم القطاع الزراعي.

وأوضح مدير الموارد المائية بحماة المهندس رياض العبيد لـ سانا أن أعمال الصيانة الجارية تتضمن إعادة تأهيل خط الفعل داخل النفق والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية الملحقة، وإنارة جسم السد وآبار المراقبة البيومترية وجزء من مبنى الخدمة، متوقعاً انتهاء أعمال الصيانة وإعادة التأهيل في النصف الثاني من العام الجاري.

ولفت إلى أن مبنى الخدمة ومركز الصيانة في المحطة تعرضا للسرقة والتخريب، إضافة إلى تخريب وسرقة بعض التجهيزات الكهربائية والميكانيكية في نفق السد، وذلك خلال عهد النظام البائد.

وأشار العبيد إلى أن كمية الماء المخزنة حالياً في سد أفاميا تبلغ 1.5 مليون متر مكعب، فيما تبلغ الكمية الإجمالية الممكنة لتخزين الماء أكثر من 27 مليون متر مكعب، لافتاً إلى أن مساحة الأراضي الزراعية التي تستفيد من مياه السد للسقاية يمكن أن تصل إلى نحو عشرة آلاف هكتار.

وحول أهمية سد أفاميا بيّن العبيد أنها تكمن في تأمين مياه الري لمساحات واسعة من أراضي سهل الغاب الزراعية الخصبة وبالتالي تأمين معيشة عدد كبير من السكان يقدر بحدود 2500 أسرة كحد أدنى، إضافة إلى مساهمته في الناتج الزراعي لتحقيق اكتفاء ذاتي بالمنطقة.

ويأتي مشروع إعادة تأهيل محطة ضخ أفاميا ضمن خطة الحكومة في دعم المشاريع الحيوية ومنها القطاع الزراعين، وخاصة خلال فترات الجفاف بما يسهم في تحسين الواقع المائي وتأمين احتياجات الأراضي الزراعية في المنطقة.

