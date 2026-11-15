التربية تعلن أسماء المقبولين للاختبار الكتابي في مسابقتها العامة

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، اعتماد أسماء 18468متقدماً مقبولاً لخوض الاختبار الكتابي، للمسابقة العامة المعلن عنها، لسد احتياجات محافظات حلب، وريف دمشق، ودرعا من الكوادر التعليمية المؤهلة.
وحددت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام، يوم السبت الموافق 21 الشهر الجاري، موعداً لإجراء الاختبار الكتابي للمرشحين المقبولين، وذلك عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، في المراكز الامتحانية المحددة أمام اسم كل متقدم في الجداول الاسمية المرفقة بالإعلان.
وتوزعت أعداد المقبولين وفق المسميات الوظيفية المشمولة بالاختبار على النحو الآتي:
_ مُدرّس / مساعد مُدرّس (لغة عربية): 5383 متقدماً.
_ مُعلّم تربية (مُعلم صف): 3832 متقدماً.
_ مُدرّس / مساعد مُدرّس (رياضيات): 1811 متقدماً.
_ مُدرّس / مساعد مُدرّس (لغة إنكليزية): 1647 متقدماً.
_ مُدرّس / مساعد مُدرّس (تربية إسلامية): 1409 متقدمين.
_ مُدرّس / مساعد مُدرّس (علوم الكيمياء): 1196 متقدماً.
_ مُدرّس / مساعد مُدرّس (علوم الحياة): 1083 متقدماً.
_ مُدرّس مادة (تاريخ): 776 متقدماً.
_ مُدرّس مادة (جغرافيا): 685 متقدماً.
_ مُدرّس مادة (فلسفة): 646 متقدماً.
ودعت الوزارة المتقدمين المقبولين إلى الالتزام بالموعد المحدد للاختبار، وإحضار البطاقة الشخصية أو ما ينوب عنها، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على أسماء المقبولين والمراكز الامتحانية من خلال الرابط المرفق بالإعلان.
https://drive.google.com/drive/folders/1Q_To9cR2UI-xUV0OJS6TvYmRfXeLHSU8
وكانت وزارتا التنمية الإدارية والتربية والتعليم أطلقتا في الـ22 من أيلول الماضي المرحلة الأولى من مسابقة التعاقد، لسد أكثر من 18 ألف شاغر تربوي وتعليمي في محافظات ريف دمشق وحلب ودرعا، مع إعطاء الأولوية لحملة الإجازات الجامعية، يليهم خريجو المعاهد المتوسطة، وفق الاختصاصات المطلوبة لكل شاغر.