التربية تعلن أسماء المقبولين للاختبار الكتابي في مسابقتها العامة

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، اعتماد أسماء 18468متقدماً ‏مقبولاً لخوض الاختبار الكتابي، للمسابقة العامة المعلن عنها، لسد احتياجات ‏محافظات حلب، وريف دمشق، ودرعا من الكوادر التعليمية المؤهلة.

وحددت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام، يوم السبت الموافق 21 الشهر ‏الجاري، موعداً لإجراء الاختبار الكتابي للمرشحين المقبولين، وذلك عند ‏الساعة الحادية عشرة صباحاً، في المراكز الامتحانية المحددة أمام اسم كل ‏متقدم في الجداول الاسمية المرفقة بالإعلان.‏

وتوزعت أعداد المقبولين وفق المسميات الوظيفية المشمولة بالاختبار على ‏النحو الآتي:

‏_ مُدرّس / مساعد مُدرّس (لغة عربية): 5383 متقدماً.

‏_ مُعلّم تربية (مُعلم صف): 3832 متقدماً.

‏_ مُدرّس / مساعد مُدرّس (رياضيات): 1811 متقدماً.

‏_ مُدرّس / مساعد مُدرّس (لغة إنكليزية): 1647 متقدماً.

‏_ مُدرّس / مساعد مُدرّس (تربية إسلامية): 1409 متقدمين.

‏_ مُدرّس / مساعد مُدرّس (علوم الكيمياء): 1196 متقدماً.

‏_ مُدرّس / مساعد مُدرّس (علوم الحياة): 1083 متقدماً.

‏_ مُدرّس مادة (تاريخ): 776 متقدماً.

‏_ مُدرّس مادة (جغرافيا): 685 متقدماً.

‏_ مُدرّس مادة (فلسفة): 646 متقدماً.

ودعت الوزارة المتقدمين المقبولين إلى الالتزام بالموعد المحدد للاختبار، ‏وإحضار البطاقة الشخصية أو ما ينوب عنها، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع ‏على أسماء المقبولين والمراكز الامتحانية من خلال الرابط المرفق بالإعلان.‏

https://drive.google.com/drive/folders/1Q_To9cR2UI-‎xUV0OJS6TvYmRfXeLHSU8‌‏ ‏

وكانت وزارتا التنمية الإدارية والتربية والتعليم أطلقتا في الـ22 من أيلول ‏الماضي المرحلة الأولى من مسابقة التعاقد، لسد أكثر من 18 ألف شاغر ‏تربوي وتعليمي في محافظات ريف دمشق وحلب ودرعا، مع إعطاء ‏الأولوية لحملة الإجازات الجامعية، يليهم خريجو المعاهد المتوسطة، وفق ‏الاختصاصات المطلوبة لكل شاغر.‏