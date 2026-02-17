النقل السورية تعلن توقفاً مؤقتاً لمديرياتها لتطوير خدماتها الإلكترونية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النقل السورية تعليق العمل مؤقتاً في مديريات النقل بجميع المحافظات يومي الأربعاء والخميس الموافقين لـ 18 و19 شباط الجاري، لإجراء تحديثات على البنية التحتية والأنظمة التقنية، ضمن خطة تطوير العمل الإلكتروني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن هدف التوقف يأتي لتحسين جودة الأداء وتعزيز مسار التحول الرقمي، بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات.

ولفتت الوزارة إلى أن الدوام سيُستأنف بشكل طبيعي اعتباراً من يوم الأحد الـ 22 من شباط 2026، داعيةً المواطنين إلى مراعاة هذا التوقف المؤقت عند تنظيم مراجعاتهم.

ويأتي الإجراء في إطار خطة الوزارة لتحديث البنية التحتية الرقمية وتطوير الأنظمة المعتمدة في تقديم الخدمات، بما يضمن استقرار الخدمات الإلكترونية، وتعزيز مستوى الأمان والربط الشبكي بين المديريات في مختلف المحافظات، تمهيداً لإطلاق خدمات أكثر تطوراً خلال المرحلة المقبلة.