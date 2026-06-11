الشؤون الاجتماعية تتابع إضراب عمال شركة زنوبيا للسيراميك بريف دمشق للوقوف على أسبابه

دمشق-سانا

تابعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في إطار متابعتها المستمرة لقضايا العمل والعمال، الإضراب العمالي الذي شهدته شركة زنوبيا للسيراميك في منطقة الكسوة بريف دمشق، حيث بادرت الوزارة فوراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الموضوع والوقوف على أسبابه وملابساته.

وأوضح مدير مديرية تفتيش العمل في الوزارة حمد بركل في تصريح لـ سانا، أنه تم بتوجيه من الوزارة تنفيذ جولة تفتيشية شاملة على الشركة يوم أمس بمشاركة ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، ضمت مفتشي العمل في الوزارة ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بريف دمشق، وممثلي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وغرفة صناعة دمشق وريفها، وممثلي العمال والاتحاد العام لنقابات العمال، وبحضور الجهات المعنية في المنطقة.

وأوضح أنه خلال الجولة، تم الاستماع إلى مطالب العمال وملاحظاتهم المتعلقة بظروف العمل والحقوق العمالية ومستوى الأجور، وتم الاستماع إلى إدارة الشركة، وإجراء حوار مباشر بين جميع الأطراف، بهدف تقريب وجهات النظر ومعالجة أسباب الخلاف وفق أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010.

وأكد بركل حرص الوزارة على صون الحقوق العمالية المشروعة وضمان تطبيق التشريعات الناظمة لعلاقات العمل، بالتوازي مع الحفاظ على استمرارية العملية الإنتاجية وحماية المنشآت الوطنية، باعتبار أن الحوار والتفاهم بين العمال وأصحاب العمل يشكلان الأساس الأمثل لمعالجة القضايا العمالية.

وشدد على أن الشؤون الاجتماعية والعمل تواصل متابعة هذا الملف بشكل مباشر، ولتقديم كل ما يلزم من دعم وجهود للوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة للعمال وتحافظ على استقرار بيئة العمل والإنتاج، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الشراكة بين مختلف أطراف العملية الإنتاجية.

ونفذ عمال شركة زنوبيا للسيراميك في الكسوة بريف دمشق إضراباً عن العمل يوم الإثنين الماضي، احتجاجاً على تدني الأجور وللمطالبة بتحسين مستواهم المعيشي.