انقطاع الكهرباء عن مناطق في ريف دير الزور الشرقي نتيجة أعمال سرقة وتخريب

دير الزور-سانا

شهدت مناطق عدة في ريف دير الزور الشرقي اليوم الجمعة انقطاعاً للتيار الكهربائي.

وذكرت الشركة العامة لكهرباء محافظة دير الزور في صفحتها على فيسبوك أن انقطاع التيار الكهربائي شمل جزءاً من الريف الشرقي للمحافظة الممتد من مدينة القورية إلى بلدة الدوير بسبب سرقة أعمدة التوتر الخشبية والكابلات في منطقة حاوي الطيبة بمدينة الميادين.



وتعمل الورشات الفنية على معالجة الأضرار وإعادة تأهيل الخط المتضرر تمهيداً لإعادة التغذية الكهربائية.



وأكدت الشركة أن هذه الاعتداءات تلحق أضراراً مباشرة بالممتلكات العامة، داعية المواطنين إلى التعاون في حماية الشبكة الكهربائية والإبلاغ عن أي أعمال تخريب أو سرقة.