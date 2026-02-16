وزارة الطاقة توضح أسباب تراجع توافر الغاز المنزلي وتؤكد عودة الاستقرار خلال يومين

دمشق-سانا

أوضحت وزارة الطاقة السورية أن سبب التراجع المؤقت في توافر مادة الغاز المنزلي في بعض المناطق خلال الأيام الماضية، هو تأخر عمليات ربط وتفريغ إحدى بواخر توريد الغاز في الميناء، نتيجة الأحوال الجوية والظروف الفنية والملاحية التي سادت خلال المدة الماضية.

وأكد مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد السليمان في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين أنه تم يوم أمس استكمال ربط السفينة الأولى وبدء تفريغ حمولتها بشكل فعلي، ومن المقرر ربط السفينة الثانية خلال يومين وفق البرنامج الموضوع.

ولفت السليمان الى أن عملية الضخ التدريجي بدأت، على أن تبدأ الكميات بالوصول إلى مراكز التوزيع اعتباراً من يوم غد، مع توقع عودة الاستقرار الكامل لتوافر المادة في مختلف المحافظات خلال اليومين القادمين مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار السليمان إلى أن الكميات المتعاقد عليها مؤمّنة بالكامل، وأن ما حدث يندرج ضمن إطار تأخير لوجيستي مؤقت، ودعا المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الالتفات إلى الشائعات، مشدداً على أن واقع التوريد والتوزيع يسير باتجاه الاستقرار التام خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة.