استطلاع: مواطنون كرد يؤكدون أن بدء إجراءات التقدم للجنسية يعزز الاستقرار والانتماء الوطني

دمشق-سانا

عبّر عدد من المواطنين السوريين الكرد المشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026 عن ارتياحهم الكبير لهذه الخطوة، مؤكدين أنها تشكل تحولاً مهماً، وتعزز شعورهم بالانتماء والاستقرار، بعد سنوات طويلة من الظلم والانتظار.

واستطلعت سانا، اليوم الخميس، آراء المواطنين الكرد الذين تقدموا بأوراق الحصول على الجنسية السورية في مبنى الإدارة العامة للشؤون المدنية في دمشق.

ضمان الحق في التعليم

وأكد إبراهيم إبراهيم، وهو مصور من مدينة القامشلي، أن أبناءه الأربعة كانوا قبل صدور المرسوم يواجهون صعوبات كبيرة في متابعة تعليمهم، مشيراً إلى أن هذا الإجراء خطوة أساسية نحو ضمان حقهم في الوصول إلى التعليم الجامعي والحياة الكريمة.

وبيّن إبراهيم أن أهمية المرسوم لا تقتصر على منح الوثائق الرسمية، بل تتجاوز ذلك إلى ترسيخ شعور الانتماء للبلاد، مضيفاً: “أصبحت قادراً على التعبير عن هويتي الثقافية والتحدث بلغتي الكردية بحرية وطمأنينة”.

كما حملت بنود المرسوم وفق ابتسام الدرويش بُعداً إنسانياً عميقاً، إذ أعيد الاعتبار لآلاف العائلات التي عانت من التهميش، ومنحها فرصة حقيقية للاندماج الكامل في المجتمع والمساهمة في بنائه، مشيرة إلى أن حصولهم على الجنسية سيمكن الكثيرين من ممارسة حقوقهم المدنية بشكل طبيعي، من حق التملك والعقار والتوظيف والترشح والانتخاب.

ترسيخ مبدأ المواطنة

ونوه محمد عيسى بالاستقرار النفسي والاجتماعي الذي تعزز لدى المواطنين الكرد المشمولين بهذا المرسوم، بعد زوال حالة الغموض التي كانت تحيط بوضعهم القانوني، مشيراً إلى أن المرسوم يرسخ مبدأ المواطنة المتساوية، ويسهم في تعزيز الوحدة الوطنية القائمة على التنوع والاحترام المتبادل.

بدورها، لفتت نوشين عبد الكريم، إلى أن منح الجنسية سيسهم في تمكين المرأة الكردية بشكل أكبر، وإتاحة فرص أوسع لمشاركتها في الحياة العامة، وخطوة في تعزيز الهوية الثقافية، وترسيخ الشعور بالأمان والانتماء الوطني.

وأكد علي ديركي أن المرسوم الرئاسي أعاد التأكيد على وحدة الانتماء، والتساوي في الحقوق والواجبات، وعزز من شعورهم في الانتماء الوطني، بينما أضاف جوان دلشاد: “أعيد لي حقي الطبيعي كمواطن، ومنحني شعوراً طالما افتقدته، وهو الأمان القانوني والانتماء الكامل، بعدما كنت أواجه صعوبات في أبسط تفاصيل حياتي اليومية”.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن بدء استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، اعتباراً من يوم الإثنين الماضي، الموافق للسادس من شهر نيسان الجاري، في إطار آليات تنفيذ المادة رقم (4) القاضية بمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.