إزالة أكثر من 79 ألف متر مكعب من الأنقاض من ريفي حماة الشمالي والشرقي

حماة-سانا

أنهت فرق مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة حماة، أعمال إزالة الأنقاض في ثلاث نقاط عمل رئيسية ضمن الريفين الشمالي والشرقي، في إطار الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل البنية الخدمية وتسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم.

وأوضح مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حماة محمد الشيخ قدور لـ سانا، أن فرق الطوارئ أزالت 79521 متراً مكعباً من الأنقاض في ريفي حماة الشمالي والشرقي، توزعت على 60808 أمتار مكعبة في مدينة مورك بريف المحافظة الشمالي، و15431 متراً مكعباً في بلدة عقيربات، و3282 متراً مكعباً في قرية لحايا بالريف الشرقي.

ولفت إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الاستجابة والتعافي المبكر، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتهيئة الظروف المناسبة لعودة النازحين إلى مناطقهم بشكل آمن، مشيراً إلى أن الحملة مستمرة في كل المناطق والنقاط التي بدأ العمل بها.

بدوره، أشار المواطن مجدي عثمان من أهالي مدينة مورك إلى أهمية الحملة، حيث ساعدت الأهالي في التنقل بسهولة ويسر في العديد من الشوارع والساحات التي كانت مغلقة بسبب الأنقاض، مبيناً أنها تأتي في وقت مهم مع اقتراب فصل الصيف الذي تكثر فيه الحشرات والأفاعي والتي تتواجد بكثرة بين الأنقاض.

وبلغت كمية الأنقاض المُزالة في كامل مناطق محافظة حماة منذ انطلاق الحملة في الأول من آذار الماضي 198199 متراً مكعباً.

