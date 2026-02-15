استمرار أعمال التأهيل في مركز صوامع سلمية بريف حماة

حماة-سانا

تستمر أعمال التأهيل والترميم في مركز صوامع السلمية شرقي حماة، وذلك ضمن خطة وزارة الاقتصاد والصناعة، وبمتابعة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP)، بهدف تحديث المركز، ورفع كفاءة التخزين وتحسين جاهزيته التشغيلية.

وأوضح مدير مطحنة سلمية المهندس بسام الجرف لـ سانا، أنه يتم حالياً العمل على ترميم وتحسين الوضع الفني للصومعة، بهدف زيادة سعة وكفاءة التخزين، وتحسين مواصفات الأقماح قبل طحنها، وبالتالي الحصول على دقيق وفق المواصفات المطلوبة.

ولفت الجرف إلى أن عمليات الترميم تنفذ باستخدام أجود المواد المطلوبة، وبأحدث الطرق المتبعة، ما يسهم في تأمين فرص عمل مؤقتة للعاملين المشاركين، مشيراً إلى أن عمليات الترميم والتأهيل تتم بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي (WFP).

بدوره، أشار رئيس قسم الاستلام في المطحنة المهندس أحمد فطوم إلى أنّ الأعمال تشمل ترميم خليتين قديمتين ومتضررتين، بهدف زيادة السعة التخزينية، وضمان جودة المنتج، مبيناً أنّ أعمال الترميم تتضمن أيضاً تركيب إنارة كاملة في الصوامع، وعزل الأسطح لتخفيف أثر الرطوبة على الآلات والمحركات بالطوابق العليا، إضافة إلى تركيب غربالين وضاغط هواء حلزوني لزوم عمل الصوامع.

ويضم مركز صوامع السلمية مطحنة رائدة على مستوى القطر من حيث كمية ونوعية الإنتاج، وصومعة تخزين، وتم وضعه في الخدمة عام 1998.