نقابة المهندسين تدعو لتحديث قاعدة بيانات مهندسي الهندسة الطبية

دمشق-سانا
دعت نقابةُ المهندسين السوريين المختصين منهم والعاملين في مجال الهندسة الطبية داخل سوريا وخارجها، إلى المشاركة في الاستبيان المخصص لبناء قاعدة بيانات وطنية محدثة للخبرات الهندسية، بهدف تنظيم وتطوير العمل الهندسي، وتعزيز التواصل مع الكفاءات.
وأوضحت النقابة، في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، أن الاستبيان يهدف إلى حصر الاختصاصات والخبرات العلمية والمهنية في مجال الهندسة الطبية، ودعم تشكيل لجان تخصصية في النقابة المركزية وفروعها، تُعنى بمتابعة وتطوير هذا القطاع، إلى جانب بناء قاعدة بيانات داعمة لخطط التطوير والتحديث والتدريب في القطاعين الطبي والهندسي.
وبيّنت النقابة أن تعبئة الاستبيان تشكل وسيلة تنظيمية للتعرّف إلى المهندسين المختصين وتوثيق خبراتهم، بما يتيح إمكانية التواصل معهم، والاستفادة من خبراتهم عند الحاجة.
ودعت النقابة المهندسين المعنيين إلى تعبئة الاستبيان قبل تاريخ السادس من شهر حزيران القادم، والمساهمة في نشر الإعلان لضمان وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة، لافتةً إلى أن الاستبيان متاح عبر الرابط التالي.
وتضع نقابة المهندسين السوريين التدريب والتأهيل في مقدمة أولوياتها، باعتباره الركيزة الأساسية، لإعداد مهندس قادر على مواجهة تحديات الإعمار.