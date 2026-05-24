نقابة المهندسين تدعو لتحديث قاعدة بيانات مهندسي الهندسة الطبية

دمشق-سانا

دعت نقابةُ المهندسين السوريين المختصين منهم والعاملين في مجال الهندسة ‏الطبية داخل سوريا وخارجها، إلى المشاركة في الاستبيان المخصص لبناء ‏قاعدة بيانات وطنية محدثة للخبرات الهندسية، بهدف تنظيم وتطوير العمل ‏الهندسي، وتعزيز التواصل مع الكفاءات‎.‎

وأوضحت النقابة، في تعميم تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، أن الاستبيان ‏يهدف إلى حصر الاختصاصات والخبرات العلمية والمهنية في مجال الهندسة ‏الطبية، ودعم تشكيل لجان تخصصية في النقابة المركزية وفروعها، تُعنى ‏بمتابعة وتطوير هذا القطاع، إلى جانب بناء قاعدة بيانات داعمة لخطط ‏التطوير والتحديث والتدريب في القطاعين الطبي والهندسي‎.‎

وبيّنت النقابة أن تعبئة الاستبيان تشكل وسيلة تنظيمية للتعرّف إلى المهندسين ‏المختصين وتوثيق خبراتهم، بما يتيح إمكانية التواصل معهم، والاستفادة من ‏خبراتهم عند الحاجة‎.‎

ودعت النقابة المهندسين المعنيين إلى تعبئة الاستبيان قبل تاريخ السادس من ‏شهر حزيران القادم، والمساهمة في نشر الإعلان لضمان وصوله إلى أكبر ‏شريحة ممكنة، لافتةً إلى أن الاستبيان متاح عبر الرابط التالي‎.



وتضع نقابة المهندسين السوريين التدريب والتأهيل في مقدمة أولوياتها، ‏باعتباره الركيزة الأساسية، لإعداد مهندس قادر على مواجهة تحديات ‏الإعمار. ‏

