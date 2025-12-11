اختتام فعاليات “عيد التحرير يجمعنا” بمشاركة واسعة من تجار الأسواق التراثية بحمص

حمص-سانا

اختُتمت اليوم فعاليات “عيد التحرير يجمعنا ” الذي نظمته غرفة تجارة حمص في أسواق حمص التراثية بحفل أناشيد دينية وثورية، قدمها المنشد رامز الصفدي وفرقته، إضافة إلى إعلان نتائج مسابقة أجمل برومو للأسواق.

وانطلقت الفعاليات في الأسواق التراثية بمدينة حمص، بالتعاون مع المحافظة في بداية الأسبوع الجاري بالتزامن مع الذكرى الأولى للتحرير، بمشاركة أكثر من 450 محلاً تجارياً، قدمت عروضاً وحسومات، وتضمنت الفعاليات افتتاح سوق بازار للصناعات اليدوية، وتوزيع هدايا ومسابقات مباشرة للزوار.

وأوضح أمين سر لجنة أسواق حمص التراثية سامر صابرين في تصريح لمراسلة سانا، أن الفعالية تضمنت عروضاً متنوعة وتخفيضات، بالإضافة إلى تكريم عدد من الفعاليات التجارية لدورهم في دعم تعافي المدينة، لافتاً إلى أهمية الفعالية لإحياء ذاكرة المدينة، وتعزيز الحركة الاقتصادية.

بدورها، أعربت غنى الطرشة منظمة بازار إبداع، عن سعادتها بالمشاركة لإحياء ذكرى التحرير الأولى، ضمن الأسواق التراثية التي تحمل طابعاً تراثياً رمزياً خاصاً في قلوب وذاكرة أهل المدينة.

ولفت التاجر بلال الجنيدي صاحب أحد المحال التجارية إلى أن الأسواق اليوم تعيش حالةً من الفرح وهي تشارك في فعاليات عيد التحرير، وتؤكد عودة دورها الحيوي في إنعاش الحركة التجارية، واستعادة الحياة الطبيعية.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المبذولة لإعادة إحياء الأسواق التراثية في حمص، باعتبارها رمزاً للذاكرة الجماعية، ومركزاً للحياة الاقتصادية والاجتماعية عبر التاريخ، لتؤكد أن التحرير ليس حدثاً عابراً، بل ذاكرة متجددة تتجسد في إرادة الأهالي لإعادة بناء مدينتهم واستعادة مكانتها التجارية والثقافية.