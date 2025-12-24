وزير الإعلام السوري يبحث مع القائم بأعمال السفارة السودانية تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين

دمشق-سانا

بحث وزير الإعلام حمزة المصطفى مع الوزير المفوض والقائم بأعمال السفارة السودانية في دمشق أحمد إبراهيم حسن، سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، وتطوير الشراكة الإعلامية وتبادل الخبرات في إدارة الملفات الصحفية خلال المراحل الانتقالية.

وأعرب الوزير المصطفى خلال لقاء جرى في الوزارة بدمشق عن تضامن سوريا مع السودان الشقيق، مشدداً على ضرورة ممارسة “الإعلام البنّاء” في المراحل الانتقالية والذي يوازن بين هامش الحرية، وبين الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، ولا سيما في مواجهة حملات التضليل والحسابات الوهمية.

من جانبه، أشاد القائم بأعمال السفارة السودانية بالتجربة السورية في الحفاظ على هيكلية الدولة واستعادة دورها الإقليمي، واصفاً إياها بالتجربة الرائدة عربياً.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء، على تفعيل مذكرات تفاهم تشمل التعاون بين وكالتي أنباء البلدين، والتبادل الإخباري والإنتاج الفني والدرامي.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، والدفع بها نحو مزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.