محافظة درعا تصدر قراراً لتنظيم استخدام الدراجات النارية غير المرخّصة

درعا-سانا

أصدرت محافظة درعا قراراً يقضي بتنظيم حركة الدراجات النارية غير المرخّصة داخل المحافظة، وذلك حرصاً على السلامة العامة والحد من المظاهر التي تسبب إزعاجاً للمواطنين وتعطّل حركة السير.

وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، يُلزم مالكو الدراجات النارية غير المرخّصة بدفع بدل خدمة لقاء السماح لهم بالتجول، حيث تُسجَّل المخالفة تحت بند “غير مرخصة – لا يحمل إجازة سوق نظامية – القيادة الرعناء – مخالفة قواعد المرور” على أن يخصص ريع هذه الخدمة لدعم أعمال النظافة وتنظيم المرور داخل المدن.

وحدّد القرار أوقات حظر دخول الدراجات النارية إلى مراكز المدن من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة صباحاً، مع فرض غرامة مالية في حال تكرار المخالفة.

وأكدت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتعزيز النظام المروري، وحماية الأهالي من المخاطر الناجمة عن الاستخدام العشوائي للدراجات النارية.