معرة النعمان في ريف إدلب تستعد لتشغيل مبنى المصالح العقارية والمالية بعد ترميمه

إدلب-سانا

تقترب أعمال ترميم وإعادة تأهيل مبنى المصالح العقارية والمالية في مدينة معرة النعمان بريف إدلب من الانتهاء، وذلك ضمن مشروع تنفذه منظمة GOPA بتمويل من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بهدف دعم عودة الأهالي وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

وأوضح بلال مخزوم، مسؤول العلاقات العامة في المدينة في تصريح لمراسل سانا، أن تجهيز المبنى يهدف إلى تأمين الخدمات الضرورية للعائدين من مخيمات النزوح إلى معرة النعمان والمناطق المحيطة بها، مشيراً إلى أن استلام المبنى متوقع مع بداية العام المقبل ليُفعّل كمقر رسمي للمصالح العقارية والمالية، بما يسهم في خدمة المواطنين في المدينة والمناطق المجاورة.

وأكد محمد عبد الحميد، رئيس دائرة السجل العقاري في معرة النعمان وخان شيخون، أن المبنى سيشكل إضافة مهمة في تحسين مستوى الخدمات وتسهيل إجراءات التوثيق العقاري، بما يخفف عن الأهالي أعباء التنقل إلى مراكز المحافظة لإنجاز معاملاتهم.

ويأتي المشروع ضمن خطط حكومية بالتعاون مع المنظمات الدولية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات في مدينة معرة النعمان وغيرها من المناطق.