إحباط تهريب 142 ألف حبة كبتاغون إلى الأردن باستخدام مناطيد مزودة بأنظمة تتبع

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة مكافحة المخدرات أحبطت محاولة نوعية لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى الأردن، بعد رصد استخدام المهربين مناطيد هوائية مزودة بأنظمة تتبع وتحكم عن بُعد في محاولة للالتفاف على إجراءات المراقبة الحدودية.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن العملية أسفرت عن ضبط 142,000 حبة كبتاغون، إلى جانب مناطيد هوائية مزودة بأجهزة تحديد مواقع (GPS) لإدارة مسارها عن بعد، ولا تزال التحقيقات جارية على نطاق واسع لتعقب جميع المتورطين، وكشف امتدادات الشبكة.

وتؤكد إدارة مكافحة المخدرات استمرارها في تنفيذ عمليات استباقية نوعية لإحباط مخططات تهريب المخدرات، وحماية أمن المجتمع واستقراره.