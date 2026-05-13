انطلاق أعمال ترميم 4 مدارس في ريف حمص بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة

حمص-سانا

أطلقت مؤسسة شام الإنسانية في حمص اليوم الأربعاء مشروع إعادة تأهيل وترميم 4 مدارس متضررة في ريف المحافظة، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك بهدف إعادة الطلاب إلى العملية التعليمية وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية في المناطق المتضررة.

ويتضمن المشروع الذي انطلق من مدرسة سليمان الرجب في بلدة الغنطو بريف حمص الشمالي إعادة تأهيل أربع مدارس في محافظة حمص عبر تنفيذ أعمال إنشائية وصيانة تشمل الدهان، والنجارة، وتمديدات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى تجهيز المدارس بالأثاث اللازم وأنظمة الطاقة الشمسية.

وتشمل المدارس المستهدفة بالمشروع في محافظة حمص مدرسة بلدة السمعليل ومدرسة سليمان الرجب في بلدة الغنطو ومدرسة عبد القادر حلاق في مدينة تلدو ومدرسة تلبيسة الصناعية في مدينة تلبيسة بالإضافة إلى ست مدارس في محافظة ريف دمشق.

وأوضح المهندس يحيى عصفور من مؤسسة شام الإنسانية، في تصريح لـ مراسل سانا، أن المشروع يهدف إلى إعادة نحو 6000 طالب إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاعهم عن التعليم نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها المدارس خلال سنوات الحرب مشيراً إلى أن مدة تنفيذ المشروع نحو شهرين ونصف، بتكلفة تقديرية تصل إلى 700 ألف دولار.

بدوره، أوضح رامي رجوب، المدير التنفيذي في المؤسسة، أن اختيار المدارس المستهدفة جاء بالتنسيق مع مديرية التربية والجهات المحلية المعنية، مع التركيز على المدارس الأكثر تضرراً والأكثر أهمية لاستمرار العملية التعليمية في المناطق المستهدفة، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة وأكد رجوب أن المشروع يشكل بداية لسلسلة مشاريع تعليمية وإنسانية أوسع.

وفي السياق ذاته، بين إياد جعفر، مدير مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة حمص، خلال الإعلان عن بدء أعمال ترميم مدرسة سليمان الرجب في الغنطو بريف حمص، أن المدرسة كانت خارجة عن الخدمة بشكل كامل نتيجة الأضرار التي تعرضت لها من قبل النظام البائد خلال فترة حصار ريف حمص الشمالي، مضيفاً: إن أعمال الترميم تتيح إعادة افتتاحها مع بداية العام الدراسي القادم.

يذكر أن شـام الإنسـانية مؤسسـة غيـر ربحيـة وغيـر حكوميـة، تأسسـت عـام 2011، وتعمـل علـى تنفيـذ المشـاريع والخدمـات الإنسـانية للفئـات الأكثـر ضعفـاً فـي كل مـن سـوريا وتركيـا.

وتعرضت العديد من المدارس في ريف حمص الشمالي لأضرار متفاوتة خلال السنوات الماضية، وتعمل الجهات الحكومية بالتعاون مع المنظمات الإنسانية على تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل البنى التعليمية وإعادتها إلى الخدمة.