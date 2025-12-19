المؤتمر الوطني للإعاقة يوصي بإعداد استراتيجية وطنية شاملة والدمج في السياسات العامة

دمشق-سانا

أوصى المشاركون في ختام المؤتمر الوطني للإعاقة (التمكين والشمول والدمج)، الذي أقامته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية على مدى يومين في المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق، بتفعيل المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد استراتيجية وطنية للإعاقة 2026/2030 تتضمن القطاعات التشريعية والخدمية، وبناء القدرات البشرية والتوظيف لاختصاصات الإعاقة والتأهيل ضمن الملاك الوظيفي الرسمي في الوزارات المعنية.

كما تضمنت توصيات المؤتمر إقرار نظام وطني للترخيص المهني والتعليم المستمر لاختصاصات التأهيل، والدمج التعليمي والتربوي عبر إعداد الإطار الوطني للتعليم الدامج، والدمج المجتمعي والمهني من خلال إقرار حوافز تشغيلية وتشريعية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وإطلاق برامج وطنية للتوعية الإعلامية.

ودعا المشاركون إلى إنشاء قاعدة بيانات متطورة وفق المعايير والتصنيفات الدولية وإجراء مسوحات وطنية للإعاقة، وبناء قدرات الكوادر متعددة الاختصاصات الداعمة للتعليم الدامج وفق المعايير الدولية، وتعديل المرسوم رقم 19 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة هيكلة التصنيف الوطني للإعاقة وفق المعايير الدولية.

كما أشار إلى أهمية تعزيز برامج الوقاية من الإعاقة قبل وأثناء وبعد الحمل، وتفعيل وتوسيع برامج الرعاية من أجل تطور الطفل، واعتماد بيئة دامجة خالية من العوائق في المباني والنقل والتخطيط العمراني، وتطوير رؤية وطنية للصحة النفسية تربط بين الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي والدمج والشمول.

وأكد المشاركون ضرورة اعتماد مبدأ العمل متعدد القطاعات ونظام إحالة وطني موحد للحالات مع تبادل معلومات منظم بين الوزارات.

وكانت انطلقت فعاليات المؤتمر الوطني للإعاقة بعنوان “التمكين والشمول والدمج” أمس، برعاية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بحضور رسمي وأكاديمي وطلابي، وذلك في المركز الوطني للفنون البصرية بدمشق.