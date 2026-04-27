البدء بإعادة تأهيل شبكة الكهرباء في بلدة صما الهنيدات بريف السويداء

السويداء-سانا

باشرت الورشات الفنية في شركة كهرباء السويداء اليوم الإثنين، في تأهيل شبكة الكهرباء في بلدة صماد الهنيدات، بريف السويداء الغربي بعد حصول تعديات عليها وسرقات أمراس ما أدى الى حدوث أضرار على خطوط التوتر.

وأوضح مدير العلاقات العامة في محافظة السويداء عباس سليمان في تصريح لمراسل سانا، أن الورشات بدأت بالأعمال من خلال إصلاح خطوط التوتر العالي والمتوسط، وتمديد أمراس التوتر المنخفض وذلك في إطار دعم عودة الأهالي إلى منازلهم.

وأوضح سليمان أنه تم تجهيز مركز تحويل بالكامل، شمل تركيب محولة بهدف تغذية بلدة صما الهنيدات بالطاقة الكهربائية، وتحسين واقع الخدمات فيها.

من جانبه بين مدير منطقة المزرعة بريف السويداء جبران حمزة في تصريح مماثل، أن هذا المشروع يقدم الخدمات الأساسية للعديد من الأسر التي مازالت موجودة، في البلدة ويشجع على عودة الأسر التي غادرت منازلها، لافتاً الى أن عمليات التأهيل تأتي من خلال متابعة محافظ السويداء المستمرة لتأمين متطلبات العمل الميداني.

وأشار حمزة إلى أن الحكومة تعمل من خلال خطة متكاملة لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار في المنطقة، بما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لعودة الأهالي إلى مناطقهم.

من جهتهم لفت عدد من الأهالي من البلدة إلى أن استمرارية أعمال تأهيل البنى التحتية من كهرباء وماء وطرقات يسهم في تأمين الاستقرار في المنطقة، ويشجع على عودة العائلات، مشيرين إلى أنهم يعملون من خلال اللجان الأهلية على تأمين كل الاحتياجات المطلوبة لتوفير الخدمات الأساسية بالشكل المطلوب بالتعاون مع محافظة السويداء.