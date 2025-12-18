50 مشروعاً يدوياً يشارك في بازار الميلاد بفندق طرطوس الكبير

طرطوس-سانا

بمشاركة نحو خمسين مشروعاً صغيراً ومتنوّعاً في مجالات الحرف اليدوية والمأكولات والإكسسوارات، انطلقت اليوم فعاليات بازار الميلاد الذي أقامه فندق طرطوس الكبير ضمن صالته ويستمر أربعة أيام؛ بهدف دعم وتسليط الضوء على الأعمال اليدوية والمنتجات المحلية.

وبيّنت مديرة العلاقات العامة في فندق طرطوس الكبير، آية كفروني، في تصريح لـ سانا، أن البازار يضم مختلف أنواع المشاريع كالأعمال اليدوية والمنتجات الغذائية، ومنتجات التجميل، والإكسسوارات، إضافة إلى مشاريع مخصصة للأطفال، وأوضحت أن البازار يستهدف مختلف شرائح المجتمع ويشكل فرصة مناسبة لاقتناء الهدايا والتذكارات بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأكدت كفروني أن الهدف من إقامة البازار هو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعريف بالمنتجات المحلية، وإبراز ما يقدمه أبناء طرطوس من أعمال حرفية، إضافة إلى مشاركة فرحة الأعياد مع الزوار من داخل المحافظة وخارجها عبر فعاليات فنية وترفيهية تعكس أجواء الميلاد.

وأوضحت منال عيسى، المشاركة بحرفة لف الورق، أن هذه الحرفة تعد عملاً يدوياً خالصاً يتم تنفيذه خطوة بخطوة باستخدام الورق فقط، بالاعتماد على الصبر والتركيز، وأكدت حرصها على المشاركة في بازارات الأعياد لما توفره من فرصة للتعريف بالحرف اليدوية والتواصل المباشر مع الناس.

وشاركت اليافعة نايا منصور بأعمال الكروشيه، حيث قدمت ألعاب أميغورومي وإكسسوارات مصنوعة يدوياً، وبينت أن مشاركتها شكلت تجربة مميزة أتاحت لها عرض موهبتها أمام الجمهور والتفاعل مع الزوار في أجواء ميلادية جميلة.

من جهتها، أعربت وفاء شهلا المشاركة للمرة الأولى بأعمال الشموع المعطرة والمعتّقة المخصصة لأجواء الميلاد عن سعادتها بالأجواء الإيجابية التي سادت البازار، وروح التعاون والعلاقات الودية بين المشاركين.

فيما أشارت مريم معلا إلى أن المشاركة في البازار من خلال مشروعها المنزلي، المتخصص بصناعة الحلويات لمناسبات الأعياد والأعراس وحفلات التخرج، منحها مساحة أكبر للتنوع والابتكار والتواصل مع الزبائن.

ولفتت الزائرة باسمة دوابة إلى أهمية البازار في تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم أعمالهم من خلال عرضها وتسويقها ضمن أجواء من الفرح.

ويستمر البازار حتى يوم الأحد ال21 من الشهر الجاري، ويترافق مع فعاليات متنوعة تشمل عروضاً وفقرات ترفيهية وأجواء ميلادية للأطفال.