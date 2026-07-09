محاضرة في دمشق حول دور المجتمع في تحقيق العدالة الانتقالية‎ ‎

دمشق-سانا‏

أكد عضو مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق محمد سعيد شوربة، أهمية العدالة ‏الانتقالية، بوصفها مساراً وطنياً لمعالجة إرث عقود من حكم النظام البائد وما خلفه ‏من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشدداً على دورها في كشف الحقيقة، وإنصاف ‏الضحايا، ومحاسبة المسؤولين، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز المصالحة المجتمعية.‏

وخلال محاضرة بعنوان “دور الأفراد والمجتمع في تحقيق العدالة الانتقالية” ألقاها ‏أمس الأربعاء، في المركز الثقافي بكفرسوسة، أوضح المحامي شوربة أن العدالة ‏الانتقالية تختلف عن العدالة التقليدية من حيث المفهوم والغاية، إذ تمثل منظومة من ‏الإجراءات الاستثنائية التي تعتمدها الدول الخارجة من النزاعات أو من مراحل ‏الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بهدف معالجة إرث الماضي، وإعادة بناء الثقة ‏بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي.‏

وبيّن أن نجاح هذا المسار يتطلب مشاركة فاعلة من المجتمع، لأن العدالة الانتقالية ‏لا تقتصر على المحاكمات، وإنما تشمل كشف الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر ‏والإصلاح المؤسسي وضمانات عدم تكرار الانتهاكات، باعتبارها مسارات متكاملة ‏لا يمكن الفصل بينها.‏

وأشار إلى أن ضعف الثقافة القانونية والخوف من تقديم الشكاوى من أبرز ‏التحديات التي تواجه تحقيق العدالة الانتقالية، نتيجة فقدان الثقة بالمؤسسات خلال ‏عهد النظام البائد، مؤكداً أهمية نشر الوعي القانوني، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز ‏ثقة المواطنين بمنظومة العدالة.‏

ولفت المحامي إلى أن كشف الحقيقة يمثل المدخل الأساسي لتحقيق العدالة الانتقالية، ‏على أن يتم وفق أسس مسؤولة تحافظ على السلم الأهلي، وتمنع إثارة الانقسامات أو ‏وقوع انتهاكات جديدة، مشدداً على ضرورة تحقيق المساءلة وفق القانون، وبما ‏يكرس المساواة أمام القضاء وسيادة القانون.‏

وأكد أهمية إعادة هيكلة المؤسسات، ولا سيما الأمنية والقضائية، باعتبارها ضمانة ‏أساسية لمنع تكرار الانتهاكات، إلى جانب ترسيخ ثقافة احترام حقوق الإنسان، ‏وتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم مسارات الإصلاح.‏

وفيما يتعلق بدور المجتمع المدني، أوضح أنه شريك رئيسي في إنجاح العدالة ‏الانتقالية من خلال تأسيس منظمات تمثل المتضررين، وتقدم لهم الدعم القانوني ‏والاجتماعي، وتسهم في تنظيم جهودهم للمطالبة بحقوقهم، بما يعزز برامج جبر ‏الضرر وإعادة التأهيل.‏

وأضاف: إن تنظيم المواطنين ضمن جمعيات ومنظمات أهلية يسهم في حصر ‏الأضرار، وإعداد قوائم المتضررين، والمشاركة في تحديد أولويات التعويض ‏وإعادة الإعمار، مؤكداً أن العمل الأهلي المنظم يشكل داعماً لجهود الدولة وليس ‏بديلاً لها.‏

وفي ختام المحاضرة، شدد المحامي شوربة على أن نجاح العدالة الانتقالية يتطلب ‏تكامل أدوار الدولة والقضاء ومنظمات المجتمع المدني والأفراد، بما يحقق العدالة ‏للضحايا، ويعزز المصالحة المجتمعية، ويرسخ دولة القانون والمؤسسات، ويحول ‏دون تكرار الانتهاكات مستقبلاً.‏

وتبرز العدالة الانتقالية اليوم كخيار وطني أساسي لمعالجة إرث الماضي، وكشف ‏الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، باعتبارها من ‏أهم الآليات القادرة على إدارة مرحلة الانتقال نحو بناء دولة المؤسسات وسيادة ‏القانون‎.‎