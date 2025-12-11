رئيس هيئة الطيران المدني: سوريا تستعد للإقلاع من جديد مع إلغاء قانون قيصر

دمشق-سانا

أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، أن تصويت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر يشكّل نقطة تحوّل كبرى في المسار الاقتصادي لسوريا، ويؤسس لبداية مرحلة جديدة تعيد فتح الأبواب أمام النهوض الوطني الشامل.

وأوضح الحصري في منشور له عبر منصة X اليوم، أنه مع تراجع القيود، تتجدد الفرص في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطيران المدني من تحديث المطارات، وتطوير الأساطيل، واستقطاب الاستثمارات، وتوسيع شبكة الربط الجوي مع العالم في خطوات باتت أقرب من أي وقت مضى.

ورأى الحصري أن هذه الخطوة تمثل انتقالاً حقيقياً نحو استعادة المكانة الطبيعية للسماء السورية، وبناء اقتصاد وطني أكثر انفتاحاً واستقراراً، معتبراً أن سوريا بذلك “تستعد للإقلاع من جديد”.

وكان مجلس النواب الأمريكي صوّت أمس بالأغلبية لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، الذي أُقرّ في كانون الأول 2019 لمعاقبة النظام البائد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة.

وجاء الإلغاء شاملاً ودون أي شروط، ضمن مادة مدرجة في قانون موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2026، بعد جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها الحكومة السورية، مدعومة بالجالية السورية والمنظمات السورية الأمريكية الفاعلة في واشنطن، إضافة إلى مساندة دول شقيقة وصديقة عملت لرفع هذه العقوبات التي أثقلت كاهل السوريين.