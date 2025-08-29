الرئيس الشرع يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والاستثمارية في حمص

الأمن الداخلي يضبط مستودع أسلحة في منطقة القصير بريف حمص
كلمة السيد وزير الداخلية خلال تخريج دفعة من دورة طلاب كلية الشرطة في دمشق
كلمة وزير الرياضة والشباب السيد محمد سامح حامض خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
كلمة وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السيد عبد السلام هيكل خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
الأسرة الزراعية بحمص تناقش التحديات وتطرح حلولاً للنهوض بالزراعة
