كهرباء ريف دمشق تنجز أعمال صيانة وإصلاح في عدة مناطق بالغوطة

ريف دمشق-سانا

تواصل ورشات الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق، أعمال إصلاح الأعطال، وصيانة الشبكات الكهربائية المتضررة، ونصب الأعمدة لتعزيز استقرار التغذية الكهربائية في عدة مناطق بالغوطة الشرقية، بما يسهم برفع كفاءة الشبكة، وتعزيز موثوقيتها.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن ورشات قسم كهرباء دوما وضعت مركز تحويل المنفوش باستطاعة 400 كيلو فولط أمبير بالخدمة للتخفيف عن مركز تحويل الشموع، بالإضافة لتأهيل مركز تحويل القوتلي باستطاعة 1600 كيلو فولط أمبير، إلى جانب إصلاح الأعطال على مخارج المنارة والملاح، ومتابعة إصلاح الكابلات الأرضية في شارعي الجلاء وخورشيد في مدينة دوما.

كما تم نصب أعمدة في قرية حوش الفارة مع تأهيل شبكة بطول يقارب عشر مسافات، إضافة إلى نصب أبراج توتر متوسط، تمهيداً لوضع مركز تحويل مساكن عدرا البلد بالخدمة باستطاعة 200 كيلو فولط أمبير، ونصب أعمدة حديد في شارع الملح بمخيم الوافدين.

كما قامت ورشات قسم كهرباء النشابية بعمليات إصلاح وصيانة الشبكات الكهربائية المتضررة، في بلدات النشابية، العتيبة، أوتايا، وحران العواميد، شملت استبدال كبل مخرج محروق بالكامل وإعادته للخدمة في مركز تحويل العتيبة /9/، إضافة إلى معالجة انقطاع الشبكة المغذية لبلدة العتيبة، وإصلاح الأعطال الطارئة عليها.

كما شملت الأعمال، تنفيذ أعمال شد للشبكات، على مخرج الكفرين، بالإضافة إلى تشذيب الأشجار المتداخلة مع الخطوط باتجاه مفرق القرية الشامية لمنع حدوث ماسات كهربائية، أو انقطاعات مستقبلية.

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق لتحسين واقع التغذية الكهربائية، ورفع كفاءة الشبكة في مختلف المناطق، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، والتعامل الفوري مع أي أضرار طارئة لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين.