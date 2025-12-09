المنتسبون المتقدمون لوزارة الداخلية السورية يشاركون باحتفالية عيد التحرير

دمشق-سانا

شارك المنتسبون المتقدّمون لوزارة الداخلية السورية بجميع أفرع إدارة التأهيل والتدريب، في فعاليات احتفالية بمناسبة الذكرى الأولى للتحرير.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر قناتها على تلغرام اليوم، أن هذه المشاركة جاءت ضمن الفعاليات التي نُظّمت في عدة محافظات، تأكيداً على التزام كوادرها بروح الوحدة الوطنية والانضباط المؤسسي.

وأشارت الوزارة إلى أن برنامج الفعاليات تضمن مجموعة من الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية والثقافية، والتي عكست روح التنافس الإيجابي والتعاون بين المنتسبين، وساهمت في تعزيز قيم الانتماء والعطاء وروح الفريق الواحد، مع إظهار مستوى عالٍ من التنظيم والانضباط.

ولفتت الوزارة إلى أن الفعاليات اختُتمت في أجواء جسّدت وحدة الصف وروح الأسرة الواحدة داخل مؤسساتها.

وتأتي مشاركة المنتسبين في هذه المناسبة الوطنية في إطار ترسيخ مبادئ الولاء والانتماء للوطن، واستذكار تضحيات الأبطال الذين ساهموا في تحقيق التحرير، مع الإشارة إلى أن الأنشطة المرافقة تهدف أيضاً إلى تعزيز اللياقة البدنية، ورفع المعنويات وبناء شخصية رجل الأمن المتوازن.

وكانت وزارة الداخلية نفذت أمس خطة أمنية واكبت الاحتفال المركزي الذي أقيم بمناسبة ذكرى التحرير في ساحة الأمويين بدمشق، اعتمدت على رفع درجة التأهب وتكثيف انتشار الدوريات وقوى الأمن الداخلي لضمان انسيابية الفعاليات، والتعامل الفوري والفعال مع أي طارئ بمهنية عالية.