فعالية توعوية في القصير لتعزيز الوعي الصحي لدى الأطفال

حمص-سانا

قدّمت جمعية النهضة للتنمية في مدينة القصير بريف حمص اليوم الأحد، عرضاً مسرحياً توعوياً تفاعلياً على خشبة المركز الثقافي، قدّمه فريق من متطوعي الجمعية بأسلوب يجمع بين الترفيه والتعليم، بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى الأطفال، بطريقة مبسطة وجاذبة.

وتضمّن العرض مشاهد حوارية بين شخصيات متنوعة، من بينها طبيب وطفل وأربع شخصيات كرتونية محبوبة، ركزت على تقديم إرشادات حول الوقاية الصحية وأهمية النظافة الشخصية، إضافة إلى التوعية بالمخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال في المدارس والشوارع، وضرورة الاعتماد على مصادر موثوقة للحصول على المعلومات الطبية.

وأوضح رئيس الجمعية محمد رعد في تصريح لمراسل سانا، أن هذه الفعالية تأتي في إطار التزام الجمعية بتعزيز الوعي المجتمعي، مشيراً إلى أن المراكز الثقافية تشكل نقطة انطلاق مهمة لبناء جيل واعٍ ومثقف صحياً.

وبيّن رعد أن العرض ركز بشكل خاص على أهمية تلقي اللقاحات لحماية الأطفال والمجتمع من الأمراض، محذراً من مخاطر الشائعات التي قد تؤثر سلباً في الصحة العامة.

من جانبها، عبّرت نادين قصاب والدة أحد الأطفال المشاركين، عن إعجابها بالمسرحية، حيث إن الأطفال استوعبوا الرسائل الصحية بأسلوب ممتع وسهل،

ولا سيما ما يتعلق بأهمية الغذاء الصحي، وتجنب الأطعمة غير النظيفة.

وتخلل الفعالية توزيع منشورات توعوية وهدايا رمزية للأطفال، بهدف ترسيخ المفاهيم الصحية، وتشجيعهم على اتباع عادات صحية سليمة.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن أنشطة الجمعية الهادفة إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الأطفال في المنطقة.