وزير الطاقة يطلق العمل بمنشأة توينان الغازية بحمص بعد إصلاح العنفتين الغازيتين‏‏

حمص-سانا‏‏

تفقد وزير الطاقة السوري محمد البشير اليوم، منشأة توينان الغازية في ريف حمص، حيث أطلق العمل فيها بعد نجاح كوادر المنشأة في إصلاح وإعادة تأهيل العنفتين الغازيتين بها.‏

واطلع الوزير البشير على واقع العمل والإنتاج في المنشأة والخطط الجارية لتعزيز أداء قطاع الغاز وزيادة كميات الإنتاج.‏‏

وخلال جولته في أقسام المنشأة استمع الوزير إلى شرح مفصل من الكوادر الفنية والهندسية حول سير العمليات وجهودهم المبذولة في إعادة تشغيل العنفتين اللتين كانتا متوقفتين عن العمل منذ فترة، الأمر الذي سيسهم بشكل ملموس في تحسين واقع التغذية الكهربائية ودعم محطات توليد الطاقة.‏‏

ونوه الوزير البشير بالجهود المبذولة، مؤكداً أن ما تحقق في توينان يمثل نموذجاً للخبرات الوطنية القادرة على تجاوز التحديات وتحقيق الإنجازات رغم الظروف الصعبة.

‏وكان وزير الطاقة محمد البشير اطلع في وقت سابق اليوم على واقع حقل التيم النفطي وسير العمل في محطتي التيم للنفط ولتوليد الكهرباء في محافظة

دير الزور.

وتعمل وزارة الطاقة على إعادة تأهيل البنية التحتية النفطية والكهربائية في إطار خطة شاملة لإعادة دوران عجلة الإنتاج الوطني وتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي في مختلف المحافظات.



