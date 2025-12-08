دمشق تحتفل بذكرى التحرير.. تكبيرات النصر تملأ المساجد ودعوات للانخراط بمرحلة البناء

3X2A6733 دمشق تحتفل بذكرى التحرير.. تكبيرات النصر تملأ المساجد ودعوات للانخراط بمرحلة البناء

دمشق-سانا

شهدت العاصمة دمشق فجر اليوم، توافد مئات الآلاف من المواطنين إلى المساجد، تلبية لدعوة وزارة الأوقاف لإحياء الذكرى الأولى للتحرير، لتجديد ذكريات النصر والتحرير بالشكر والتكبير.

IMG 20251208 062616 دمشق تحتفل بذكرى التحرير.. تكبيرات النصر تملأ المساجد ودعوات للانخراط بمرحلة البناء

وقبيل موعد صلاة الفجر بنحو نصف ساعة، صدحت مآذن دمشق بتكبيرات الشكر والنصر، معلنةً بدء مراسم الاحتفال بمرور عام على انتصار الثورة السورية، وإسقاط النظام البائد وطي صفحة عهده القمعي.

وركز أئمة مساجد (الإيمان، لالا باشا، والحسن) في كلماتهم عقب الصلاة، على استحقاقات المرحلة المقبلة؛ حيث أكدوا أن مرحلة البناء لا تقل أهمية عن معركة التحرير، داعين كل أطياف الشعب السوري إلى رص الصفوف، والتكاتف مشددين على صون مكتسبات النصر، وتشييد بنيان سوريا الجديدة هو أعظم وفاء لأرواح الشهداء وتضحيات الشعب السوري العظيم.

وهو ما دعا إليه أيضاً أئمة مساجد (الشافعي، الأكرم، والرفاعي)، حيث شددوا على ضرورة الانخراط بمرحلة البناء وتعزيز الاستقرار، مشيرين إلى أن اندحار الظلم شكّل نقطة فاصلة لانتهاء المرحلة العصيبة التي مرت بها البلاد طيلة السنوات الماضية.

وعقب صلاة الفجر، انطلقت حشود شعبية عفوية جابت شوارع دمشق، ردد خلالها المشاركون تكبيرات النصر، وتوجهوا نحو الساحات العامة تعبيراً عن ابتهاجهم بذكرى تحرير سوريا من النظام البائد.

وكان فجر الثامن من كانون الأول 2024 منعطفاً تاريخياً في حياة السوريين حيث تحرروا من حكم النظام البائد وقيود أجهزته الأمنية القمعية التي لاحقتهم طوال سنوات، ليبدؤوا عهداً جديداً من الكرامة والعدالة والمساواة.

IMG 20251208 062635 دمشق تحتفل بذكرى التحرير.. تكبيرات النصر تملأ المساجد ودعوات للانخراط بمرحلة البناء
IMG 20251208 062650 دمشق تحتفل بذكرى التحرير.. تكبيرات النصر تملأ المساجد ودعوات للانخراط بمرحلة البناء
888 4 دمشق تحتفل بذكرى التحرير.. تكبيرات النصر تملأ المساجد ودعوات للانخراط بمرحلة البناء
888 3 دمشق تحتفل بذكرى التحرير.. تكبيرات النصر تملأ المساجد ودعوات للانخراط بمرحلة البناء
الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بتعيين السيد محمد صفوت عبد الحميد رسلان مديراً عاماً لصندوق التنمية السوري
الأشغال العامة تبحث مع برنامج الموئل تعزيز التعاون في الإسكان وإعادة الإعمار
حركة نشطة في أسواق حمص مع حلول شهر رمضان المبارك ‏
الرئيس الشرع يتلقى برقية تهنئة من الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك
“عفرين تستاهل”… حملة لزراعة 20000 غرسة سرو بريف حلب الشمالي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك