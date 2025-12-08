استقرار درجات الحرارة وهطولات مطرية محتملة في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

تحافظ درجات الحرارة اليوم في عموم المناطق السورية على قيمها المسجلة، دون تغييرات ملموسة، لتكون حول معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن يكون الطقس نهاراً غائماً جزئياً على عموم المناطق، وغائماً ماطراً بغزارة على الساحل، وتبقى فرص الهطولات المطرية الخفيفة والمتوسطة قائمةِ على أجزاء من إدلب وحلب وشمال الحسكة، على أن تطال زخات الأمطار أيضاً الأجزاء الغربية لحماة وحمص.

وتتحرك الرياح بصورة متقلبة لتكون سرعتها ما بين 5 و 15 كم/ساعة، تترافق بهبات نشطة نسبياً إلى نشطة عند 25 إلى 35 كم/ساعة، ويكون البحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات: