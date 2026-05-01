ضمن حملة ربيع دير الزور.. تأهيل شبكات الصرف الصحي في القورية ومحكان

دير الزور-سانا

تنفذ المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور، بالتعاون مع منظمة “أوكسفام”، مشروعاً لتأهيل شبكات الصرف الصحي، وتحسين خدماتها في مدينة القورية وبلدة محكان، وذلك ضمن حملة “ربيع دير الزور”.

ويشمل المشروع مجموعة من الأعمال الحيوية، بينها تسليك خطوط الصرف الصحي وإصلاحات نقطية لشبكة الصرف الصحي، إضافة إلى تركيب أنابيب “بولي إيثلين” بقطر 40 سم، وتنفيذ “بلاليع” مطرية وأعمال صيانة لمحطات الرفع، وتركيب محطة رفع للصرف الصحي بسعة 100م³/ساعة وبارتفاع إلى 7 أمتار.

تخديم 12 ألف مواطن

ويستهدف المشروع خدمة حوالي 12 ألف مواطن في المنطقة، ما يسهم بتحسين جودة خدمات الصرف الصحي وتعزيز الظروف المعيشية للمواطنين.

وأوضح مدير المكتب الصحفي لمؤسسة المياه والصرف الصحي مجد الأشرم لسانا اليوم الجمعة، أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من الجهود المشتركة التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية في دير الزور، وتحسين نوعية حياة الأهالي بالتعاون مع منظمة “أوكسفام” لتحقيق هذه الأهداف الحيوية التي ستسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية والبيئية في المنطقة.

يذكر أن مؤسسة المياه والصرف الصحي بدير الزور تواصل جهودها لتعزيز خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب في دير الزور، وعبر التشبيك مع المنظمات المعنية.