السورية للبريد: صرف رواتب متقاعدي ‏التأمينات الاجتماعية ‏في الـ 4 من آب

دمشق-سانا
أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الـ 4 من آب الجاري، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق الـ 20 من آب، عبر مكاتبها في المحافظات، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، جاهزية كوادرها وإمكاناتها لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسرعة، بما يسهم في إنجاز عمليات الصرف بانسيابية، ضمن بيئة خدمية مريحة تراعي احتياجات المواطنين، وتوفر أفضل مستويات الخدمة.
وتعمل المؤسسة على إطلاع المواطنين على مواعيد الصرف عبر معرفاتها الرسمية، إضافة إلى إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) لإبلاغ المتقاعدين بمواعيد استلام رواتبهم، بما يضمن تنظيم عملية الصرف، وتسهيل حصول المتقاعدين على مستحقاتهم بشكل مناسب.