السورية للبريد: صرف رواتب متقاعدي ‏التأمينات الاجتماعية ‏في الـ 4 من آب

دمشق-سانا‏

أعلنت المؤسسة السورية للبريد بدء صرف رواتب المتقاعدين ‌‏المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية اعتباراً من يوم ‏الثلاثاء ‏القادم الـ 4 من آب الجاري، ويستمر حتى يوم الخميس ‏الموافق ‏الـ 20 من آب، عبر مكاتبها في المحافظات، وذلك ‏بالتنسيق مع ‏المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.‏

وأكدت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، ‌‏جاهزية كوادرها وإمكاناتها لضمان تقديم الخدمة بكفاءة ‌‏وسرعة، بما يسهم في إنجاز عمليات الصرف بانسيابية، ضمن ‌‏بيئة خدمية مريحة تراعي احتياجات المواطنين، وتوفر أفضل ‌‏مستويات الخدمة.‏

وتعمل المؤسسة على إطلاع المواطنين على مواعيد الصرف ‌‏عبر معرفاتها الرسمية، إضافة إلى إرسال رسائل نصية قصيرة‎ ‌‎(SMS) ‎لإبلاغ المتقاعدين بمواعيد استلام رواتبهم، بما يضمن ‌‏تنظيم عملية الصرف، وتسهيل حصول المتقاعدين على ‌‏مستحقاتهم بشكل مناسب‎.‎